Finalmente, conseguimos: é assim que se descasca uma romã (vídeo)

Muito popular entre os portugueses, a romã pode ser comida sozinha - no seu estado natural ou em sumo - ou a acompanhar várias receitas, como sobremesas, saladas ou em pequenos-almoços. E é das frutas mais sudáveis que podemos incluir na nossa alimentação.

De acordo com a revista Agrotec, “a romã é uma das frutas mais antigas que se conhece e, provavelmente, a fruta com maior capacidade medicinal comprovada”. O sumo de romã tem uma quantidade de polifenóis “três vezes superior à do vinho tinto e do chá verde, substâncias que ajudam a prevenir as doenças cardiovasculares e alguns tipos de cancro.”

A revista técnico-científica agrícola refere ainda que a romã tem ação microbiana, melhora a função cardíaca, tem ação anti-tumoral e faz muito bem à saúde óssea.

No entanto, muitos consumidores evitam comprar esta fruta pela luta que têm na hora de descascar. E é por isso que este tutorial é tão importante. Veja o vídeo que se segue: