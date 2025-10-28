Foi uma linha de comboio e agora é dos passeios mais incríveis que se podem fazer em Portugal

Longe do preço de um Dyson, este secador distribui o calor de forma inteligente e o sistema iónico reduz o frizz

Entre bosques, pontes centenárias e vales profundos, a antiga linha ferroviária do Vouga transformou-se num dos percursos mais incríveis que se podem fazer em Portugal. A Ecopista do Vouga é hoje um verdadeiro paraíso para quem gosta de estar ao ar livre, ideal para caminhadas, passeios de bicicleta ou simplesmente para desfrutar de paisagens únicas que mostram o melhor do centro do país.

Com início no complexo ferroviário de Sernada do Vouga, o traçado segue o antigo caminho-de-ferro, acompanhando o rio Vouga e a estrada N16. Pelo caminho, há túneis escavados na rocha, pontes históricas, como a impressionante Ponte do Poço de S. Tiago, uma das mais altas da Península Ibérica, e um cenário natural que muda a cada curva. A ecopista é acessível a todos e foi pensada para a mobilidade suave, podendo ser percorrida a pé, de bicicleta, em patins ou até em cadeira de rodas.

O projeto total tem ligação de cerca de 120 quilómetros, atravessando nove concelhos: Águeda, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Oliveira de Frades, Vouzela, São Pedro do Sul, Viseu, Tondela e Santa Comba Dão. Embora ainda não exista uma ligação contínua entre todos, grande parte do percurso já está concluída e operacional, com troços prontos a explorar, especialmente nas regiões de Viseu Dão Lafões e Sever do Vouga.

Na zona de Viseu, o percurso prolonga-se por mais de 60 quilómetros, ligando Viseu a Oliveira de Frades, passando por Vouzela e São Pedro do Sul, numa viagem marcada por carvalhais, pinhais e vistas sobre o vale do Vouga. Esta ecopista é uma extensão natural da Ecopista do Dão, que liga Santa Comba Dão a Viseu num trajeto de cerca de 49 quilómetros. Juntas, as duas formam um corredor verde de mais de 115 quilómetros, uma das maiores rotas cicláveis e pedonais do país.

Quem optar por fazer todo o percurso pode esperar cerca de 11 horas de viagem de bicicleta ou mais de um dia e meio de caminhada. Pelo caminho, há muito para descobrir: a ponte do Granjal, as marmitas gigantes no rio Dão, o túnel da Póvoa Catarina (onde o chão muda de cor consoante o concelho), ou a antiga locomotiva a vapor de 1885, exposta na estação de Torredeita.

E como a ideia é aproveitar sem pressas, há vários cafés, restaurantes e alojamentos junto ao percurso — perfeitos para descansar, recarregar energias ou até pernoitar antes de continuar a aventura. Em Vouzela, vale a pena provar a tradicional sopa seca de alcofra e os doces típicos, como o pastel ou o folar de Vouzela. Já em São Pedro do Sul, as termas são paragem obrigatória, ideais para relaxar depois de uma boa pedalada.

Seja de bicicleta elétrica, com os amigos ou em família, a Ecopista do Vouga é uma viagem inesquecível pelo coração verde de Portugal. Um percurso que combina natureza, história e tranquilidade — e que prova que o passado pode, afinal, ser o melhor caminho para o futuro.