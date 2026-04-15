Há uma aldeia fantasma em Portugal que foi usada para contrabando na II Guerra Mundial. Está à venda por 9 milhões

A misteriosa aldeia em Portugal que reaparece todos os anos e já é famosa no mundo

No coração do Alentejo esconde-se um lugar que parece saído de um filme: uma verdadeira “cidade fantasma” carregada de história e mistério. Entre edifícios abandonados e memórias de outros tempos, a Herdade do Pereiro tem um antigo casino e um spa com mais de um século, num cenário que já foi palco de episódios insólitos, incluindo contrabando entre Portugal e Espanha durante a II Guerra Mundial, facilitado por um antigo campo de aviação ali existente. Foi também neste local que nasceu um marco curioso: a primeira licença de jogo em território português.

Situada em Marvão, uma região que nos anos 50 chegou a ser uma das mais industrializadas do Alentejo, esta povoação viveu tempos de grande prosperidade. Chegou a acolher mais de mil habitantes e funcionava como uma comunidade praticamente autossuficiente, com escola, capela e várias infraestruturas de apoio.

Com o passar dos anos, o cenário mudou. A propriedade, que desde 1931 pertenceu a privados, acabou por ser abandonada no início da década de 1990. Hoje, a Herdade do Pereiro permanece vazia, como um testemunho silencioso de um passado vibrante. Atualmente à venda por 9 milhões de euros, o espaço mantém intacto o seu potencial e continua a despertar curiosidade.

Localizada a poucos quilómetros da fronteira com Espanha e inserida no Parque Natural da Serra de São Mamede, uma das zonas mais deslumbrantes do Alentejo, a herdade estende-se por cerca de 20 mil metros quadrados de área habitacional e inclui ainda 80 hectares de olivais e montado de sobro.

Apesar do abandono, o futuro deste local poderá estar longe de ficar esquecido. Entre o interesse de investidores e a sua forte carga histórica, acredita-se que poderá vir a ganhar nova vida, seja através do turismo ou da preservação patrimonial. Até lá, continua a ser um dos segredos mais intrigantes do Alentejo.