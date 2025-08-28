Portugal tem uma aldeia fantasma que já foi ponto de contrabando na II Guerra Mundial. Está agora à venda por 9 milhões

A misteriosa aldeia em Portugal que reaparece todos os anos e já é famosa no mundo

No coração do Alentejo existe uma “cidade fantasma” inacreditável. O local conta com um antigo casino e um spa com mais de um século de existência, tendo ainda desempenhado um papel insólito na história: foi ponto de contrabando entre Portugal e Espanha, sobretudo durante a II Guerra Mundial, graças ao campo de aviação que ali funcionava. Curiosamente, foi também nesta aldeia que foi emitida a primeira licença de jogo em território português.

Situada em Marvão, concelho que chegou a ser, nos anos 50, o mais industrializado do Alentejo, esta povoação conheceu dias de grande dinamismo. Chegou a ser uma comunidade autossuficiente, com mais de mil habitantes, escola, capela e diversos edifícios de apoio.

Desde 1931, a propriedade pertenceu a privados, mas encontra-se desabitada desde o início da década de 1990. Hoje, a Herdade do Pereiro, atualmente à venda por 9 milhões de euros, permanece vazia, guardando apenas a memória de tempos passados. Localizada a poucos quilómetros da fronteira espanhola, está integrada no Parque Natural da Serra de São Mamede, uma das zonas mais bonitas do Alentejo.

Com uma área habitacional de cerca de 20 mil metros quadrados, a herdade inclui ainda 80 hectares de olivais e montado de sobro, testemunhando a sua origem como aldeia agrícola. Apesar do abandono, o espaço continua a atrair curiosos e a alimentar projetos para o futuro. Acredita-se que poderá vir a ser requalificado para turismo ou para preservação patrimonial, até porque já há investidores atentos ao seu potencial.