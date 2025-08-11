Facebook Instagram
Esqueceu-se de descongelar a carne ou o peixe? Conheça o truque viral que todos usam

Só vai precisar de ingredientes que já tem em casa para descongelar os alimentos. Saiba aqui
IOL
Há 3h e 24min
Só precisa de fazer isto para manter os alimentos frescos

Esquecer de retirar a carne ou o peixe do congelador pode complicar a preparação das refeições diárias. No entanto, existe um método que permite descongelar estes alimentos em menos de dez minutos, utilizando apenas ingredientes comuns encontrados na cozinha.

Um utilizador do TikTok, @comprobandochuminas, partilhou um vídeo que rapidamente se tornou viral ao demonstrar como a combinação de água e sal acelera o processo de descongelamento da carne. Ao submergir a peça numa solução salina, a carne fica pronta para cozinhar em poucos minutos, sem necessidade de recorrer ao micro-ondas ou de a deixar à temperatura ambiente durante horas.

No caso do peixe, o truque é semelhante, com a adição de cubos de gelo à água para preservar a frescura e a textura do alimento durante o descongelamento. 

 

selfie