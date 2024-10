Precisa de resolver o jantar rapidamente? Este truque descongela carne em 5 minutos

10 erros frequentes no uso do congelador

Quer seja para aproveitar promoções ou simplesmente para garantir que tem sempre alimentos para preparar uma refeição caseira, é normal ter carne no congelador. A melhor forma de garantir que a carne está pronta a usar na hora de preparar o jantar é tirá-la com tempo, permitindo que descongele no frigorífico. Mas quando nos esquecemos, o que fazer?

O site Gurmé Recetas partilhou um truque simples que vai descongelar a carne em apenas cinco minutos para não ter de mandar vir comida ou sair a correr de casa para ir ao talho ou ao supermercado comprar uma alternativa. Este método tem ainda a vantagem de não alterar o sabor ou a textura da carne.

Conhecido como o truque da panela invertida, esta técnica permite deixar a carne pronta a cozinharem apenas 5 minutos e usando apenas coisas que tem em casa, mais concretamente duas panelas e um saco de congelação.

Como descongelar carne em apenas 5 minutos

Descongelar a carne usando o truque da panela invertida é muito simples. Basta seguir os passos abaixo.

1. Retire a carne do congelador e coloque-a num saco de plástico de congelação, fechando-o bem;

2. Pegue numa panela e vire-a ao contrário na pia, deixando a base virada para cima. Coloque a carne na base;

3. Pegue numa segunda panela, encha-a de água quente e coloque por cima da carne congelada e espere cinco minutos.

O que acontece é que a pressão e a temperatura da água vão descongelar a carne.

Para que este truque seja viável, é importante que o pedaço de carne que tem para descongelar não seja muito grande. Se for de maiores dimensões, deverá usar outras técnicas, como as partilhadas neste artigo.