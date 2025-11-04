Facebook Instagram
Dicas

Esqueça o micro-ondas: este é o truque dos talhantes para descongelar a carne em 5 minutos

Esqueceu-se de tirar a carne do congelador? Há uma solução rápida
IOL
Hoje às 10:29
Descongelar comida
Descongelar comida

Photo by Freepik

Quantas vezes já chegou a casa e percebeu que se esqueceu de tirar a carne do congelador para o jantar?  E, na pressa, o micro-ondas costuma ser a primeira solução. No entanto, existe uma forma super prática que deixa a carne descongelada em apenas 5 minutos.

O talhante com mais de 20 anos de experiência e conhecido nas redes sociais como @el_as_carnicero, Mariano Sánchez, partilhou um truque caseiro que se tornou viral. Para o pôr em prática, só são precisos três ingredientes básicos: água, vinagre e sal.

Como fazer:

  • Encha uma panela com água e adicione um pouco de vinagre e uma pitada de sal.
  • Misture bem.
  • Coloque a carne num saco hermético e mergulhe-o na água.

Segundo o especialista, o vinagre e o sal aceleram o aumento da temperatura da água, ajudando a descongelar a carne mais depressa e sem perder qualidade.

Mais Vistos
00:05:05
Secret Story
Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas
tvi
00:05:40
Secret Story
Marisa avisa Pedro: «A próxima vez que fizeres mais alguma destas, eu pego nas malas e vou-me embora»
tvi
00:04:43
Secret Story
Marisa para Pedro: «A tua filha lá fora a ver-te só em faltas de educação e ao pé da Liliana»
tvi
00:03:04
Secret Story
Marisa para Pedro: «Se não tivesses tido a atitude que tiveste tinhas sido salvo e não ias a nomeações»
tvi
Destaques IOL
Lojas
Abriu uma nova loja Mercadona gigante. Aqui até pode almoçar no pronto a comer
Dicas
Ainda deita o alho e a cebola ao mesmo tempo para refogar? Chef explica qual deve colocar primeiro
Receitas
Castanhas com chouriça: uma receita portuguesa de conforto que tem mesmo de experimentar nesta época
Cabelo
Lavar o cabelo como as mulheres no Japão: uma técnica com resultados impecáveis
Mais Lidas
Famosos
"Secret Story": após comunicado, família de Pedro Jorge toma decisão radical!
selfie
Lidl
Lidl tem mesmo um super-herói contra a humidade do inverno
versa
Historias de amor
«O meu marido não trabalha: pago as contas todas em casa e não sei como será o nosso futuro»
Cabelo
Lavar o cabelo como as mulheres no Japão: uma técnica com resultados impecáveis
FC Porto
Instaurado processo disciplinar ao FC Porto por denúncias de Fábio Veríssimo
maisfutebol
Liga
Sp. Braga pede «respostas firmes e imediatas» após denúncia de Veríssimo no Dragão
maisfutebol