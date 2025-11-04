Esqueça o micro-ondas: este é o truque dos talhantes para descongelar a carne em 5 minutos

Quantas vezes já chegou a casa e percebeu que se esqueceu de tirar a carne do congelador para o jantar? E, na pressa, o micro-ondas costuma ser a primeira solução. No entanto, existe uma forma super prática que deixa a carne descongelada em apenas 5 minutos.
O talhante com mais de 20 anos de experiência e conhecido nas redes sociais como @el_as_carnicero, Mariano Sánchez, partilhou um truque caseiro que se tornou viral. Para o pôr em prática, só são precisos três ingredientes básicos: água, vinagre e sal.
Como fazer:
- Encha uma panela com água e adicione um pouco de vinagre e uma pitada de sal.
- Misture bem.
- Coloque a carne num saco hermético e mergulhe-o na água.
Segundo o especialista, o vinagre e o sal aceleram o aumento da temperatura da água, ajudando a descongelar a carne mais depressa e sem perder qualidade.