Desconto no IRS: Saiba quanto vai receber em novembro

Os salários e as pensões de novembro – bem como o subsídio de Natal, se for pago neste mês - vão beneficiar de uma redução de 50% do IRS retido na fonte. Este desconto pretende refletir, de uma só vez, a descida das taxas de IRS aprovada para este ano.

Na prática, quem beneficia desta medida vai descontar apenas metade do IRS que descontaria normalmente. A diferença fica disponível no salário ou na pensão, aumentando o rendimento líquido naquele mês.

De fora deste corte excecional, ficam os residentes nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, bem como os contribuintes com salários mensais superiores a 20.221 euros ou pensões acima de 18.332 euros.

Para saber quanto vai receber, utilize o simulador de salário líquido do Doutor Finanças. Basta indicar os dados solicitados - como a situação familiar, o número de dependentes e o seu salário bruto - e a ferramenta estimará o seu salário líquido de novembro, com base nesta descida excecional.

Pode ainda confirmar o valor do vencimento entre os meses de janeiro e outubro e ainda em dezembro – ou seja, sem estarem sujeitos a qualquer bonificação - com base nas tabelas de retenção em vigor em 2026.

Quanto vai receber a mais em novembro?

O montante que poderá receber a mais depende da retenção na fonte que é aplicada habitualmente ao seu rendimento. Esta varia consoante o valor do salário, o estado civil, o número de dependentes e a eventual existência de alguma incapacidade.

Por exemplo, um trabalhador com um salário bruto de 1.500 euros, solteiro e sem dependentes, faria uma retenção mensal de cerca 168 euros, segundo as tabelas de 2026. Com a redução excecional, esse desconto desce para cerca de 84 euros, o que se traduz em mais 84 euros líquidos nesse mês.

Já um trabalhador com o mesmo salário bruto, mas casado e com dois dependentes, faria retenção de cerca de 125 euros. Em novembro, descontará metade desse valor, ficando com mais 63 euros disponíveis.

Em dezembro, os descontos voltam ao normal

A redução de 50% da retenção na fonte é uma medida temporária, limitando-se ao mês de novembro. A partir de dezembro, os descontos voltam a ser calculados segundo as tabelas aprovadas no início do ano.

Tenha ainda em conta que o aumento do rendimento líquido em novembro não significa, necessariamente, que vá receber menos reembolso de IRS em 2027. A redução excecional das retenções na fonte pretende, precisamente, antecipar o efeito da descida das taxas de IRS aprovada para 2026, permitindo aos contribuintes beneficiar mais cedo dessa descida.

No momento da liquidação anual, em 2027, a Autoridade Tributária vai apurar o IRS efetivamente devido, tendo em conta os rendimentos, as deduções e outros fatores, e compará-lo com os valores já retidos. É dessa diferença que resultará um eventual reembolso ou imposto adicional a pagar.