Desemprego sobe em Portugal: há quase 317 mil pessoas sem trabalho e um outro dado que preocupa

Fonte: LUSA

A taxa de desemprego fixou-se em 5,5% no terceiro trimestre, 0,2 pontos percentuais acima do trimestre anterior, mas inferior em 0,3 pontos à do mesmo período de 2025, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Número de pessoas desempregadas aumenta face ao trimestre anterior

Entre julho e setembro, a população desempregada, estimada em 316,8 mil pessoas, aumentou 5,3% (16,0 mil) em relação ao trimestre anterior e diminuiu 3,0% (9,8 mil) relativamente ao trimestre homólogo.

Para a variação homóloga da população desempregada contribuíram, principalmente, os decréscimos nos grupos populacionais dos homens (9,8 mil, 6,4%), pessoas dos 25 aos 34 anos (3,9 mil, 4,9%) e dos 35 aos 44 anos (4,4 mil, 7,9%), que completaram, no máximo, o 3.º ciclo do ensino básico (8,0 mil, 7,4%), à procura de novo emprego (18,0 mil, 6,5%) e desempregados há menos de 12 meses (6,5 mil; 3,1%).

Desemprego jovem sobe para 19,9%

A taxa de desemprego de jovens (16 a 24 anos) foi estimada pelo INE em 19,9%, tendo aumentado quer em relação ao trimestre anterior (1,6 pontos percentuais), quer ao homólogo (1,1 pontos percentuais).

População empregada diminui face ao trimestre anterior

No período, a população empregada foi estimada em 5.391,0 mil pessoas, tendo diminuído 0,2% (8,8 mil) em relação ao trimestre anterior e aumentado 1,1% (58,9 mil) relativamente ao trimestre homólogo.

A taxa de emprego situou-se em 58,0%, tendo diminuído 0,3 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2026 e aumentado 0,2 pontos percentuais face ao terceiro trimestre de 2025.

Subutilização do trabalho atinge segundo valor mais baixo desde 2011

De julho a setembro, a subutilização do trabalho (indicador que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego, mas não disponíveis, e os inativos disponíveis, mas que não procuram emprego) abrangeu 549,1 mil pessoas, valor superior em 4,4% (23,3 mil) ao do trimestre anterior e inferior em 4,3% (24,8 mil) ao do período homólogo.

Já a taxa de subutilização do trabalho, estimada em 9,4%, aumentou 0,3 pontos percentuais relativamente ao trimestre anterior e diminuiu 0,5 pontos percentuais em termos homólogos, atingindo o segundo valor mais baixo desde o primeiro trimestre de 2011, quando se começou a analisar este indicador.

População inativa aumenta no terceiro trimestre

No trimestre em análise, a população inativa com 16 e mais anos (3.734,5 mil) aumentou 0,6% (22,4 mil) em relação ao trimestre anterior e 0,8% (30,9 mil) relativamente ao homólogo.

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