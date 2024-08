Ficou sem trabalho? Saiba como inscrever-se num centro de emprego

Perante uma situação de desemprego involuntário, saiba que precisa de inscrever-se no centro de emprego para receber o seu subsídio de desemprego ou ter acesso a formações remuneradas e não remuneradas, que o podem ajudar a regressar ao mercado de trabalho.

Contudo, se nunca lidou com este procedimento, saiba de seguida como inscrever-se num centro de emprego.

Quando devo inscrever-me no centro de emprego e que critérios devo reunir?

Se ficou desempregado e pretende pedir o subsídio de desemprego, precisa de inscrever-se no centro de emprego até 90 dias a contar data em que fico desempregado/a. Caso não tenha direito a este apoio, pode inscrever-se a qualquer altura.

Para quem vai beneficiar do subsídio, a data de início do pagamento vai ser igual à data em que fez a sua inscrição online.

Mas será que todas as pessoas reúnem os requisitos necessários para inscrever-se num centro de emprego? Na prática, sim, desde que:

Tenham mais de 16 anos;

Tenham completado o ensino obrigatório se tiverem menos de 18 anos. Caso seja maior de idade, não precisa de preocupar-se com o seu grau de escolaridade.

Tenham capacidade e disponibilidade para trabalhar.

Como é feita a inscrição no centro de emprego online?

Caso pretenda proceder à inscrição online no centro de emprego, aceda ao portal do iefponline e no canto superior direito encontra um botão “entrar/registe-se”. Se já está registado, inicie a sua sessão com os seus dados de acesso. Mas se ainda não estiver, então precisa de proceder ao registo no portal.

Este registo é feito através dos dados de acesso à Segurança Social Direta, Cartão de Cidadão (necessário o leitor de cartões e os códigos PIN) ou com a Chave Móvel Digital. Após fazer a autenticação e iniciar a sessão, vai ter de registar-se como candidato. É nesta fase que precisa de preencher algumas informações mais detalhadas, como:

Dados pessoais;

Tipo de candidatura de emprego (se nacional, na União Europeia ou em países terceiros);

Experiência profissional (CV);

Formação;

Competências a destacar;

Dados complementares (se quer receber o subsídio de desemprego, procura ativa de emprego, interesse em formações, etc.).

Após todos estes campos estarem devidamente preenchidos e confirmados, deve carregar no botão submeter. Em caso de dúvida sobre a inscrição ter sido validade, basta iniciar a sessão e no separador “Vista Geral” pode verificar se a candidatura está ativa.

É possível fazer a inscrição presencialmente?

Sim. Existe a possibilidade de dirigir-se ao centro de emprego da sua área de residência para proceder à sua inscrição. Mas, saiba que pode ter dificuldades em ser atendido, se o número de senhas for reduzido. Assim, a melhor solução é agendar o seu atendimento no IEFP, através do Portal de Marcação de Atendimento (SIGA) ou da aplicação sigaApp.

Os passos também são simples, uma vez que apenas precisa de autenticar-se com a Chave Móvel Digital, dados de acesso da Segurança Social Direta ou Cartão de Cidadão.

Tendo procedido à autenticação, escolhe o assunto que quer tratar e seleciona-o. Depois tem acesso à lista de documentos que precisa de levar consigo no dia agendado. Por fim, tem de escolher o local, dia e hora em que pretende ser atendido, tendo em conta a disponibilidade do serviço.

Um cidadão nacional e um estrangeiro têm de levar os mesmos documentos?

Não. Dependendo da sua nacionalidade, pode ter de apresentar um documento de identificação atualizado distinto. Ou seja:

Se for cidadão nacional precisa de apresentar o seu cartão de cidadão ou o bilhete de identidade (mais cartão de beneficiário da segurança social e cartão de contribuinte);

Um cidadão de um país do Espaço Económico Europeu, precisa de apresentar o bilhete de identidade de cidadão estrangeiro ou o passaporte;

Já um cidadão de um país fora do Espaço Económico Europeu, tem de ter um título que permita a sua permanência em Portugal e possibilite o acesso a um emprego.

Caso pretenda receber o subsídio de desemprego, vai ter de comprovar que se encontra numa situação de desemprego involuntária. Nestes casos, é necessário apresentar certos documentos que podem variar consoante os motivos do despedimento. Pode consultar todos os documentos necessários no site e-Portugal.

Por último, importa referir que a inscrição no centro de emprego é totalmente gratuita.