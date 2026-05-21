Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro

Pais só podem deserdar filhos nestas três circunstâncias
IOL
Hoje às 17:16
Mais 4 sugestões
PSP alerta para burla Wangiri: “Se devolver esta chamada, pode pagar dezenas de euros"
Imparável, Mercadona abre mais uma loja em novembro. E já está a contratar
Aspira, lava sozinho e esvazia-se automaticamente. Está quase a metade do preço
Esta cidade portuguesa construiu quase 50 casas de renda baixa em módulos

Muitas pessoas desconhecem que não se pode deserdar um filho, a não ser em determinadas circunstâncias

A deserdação de um filho só pode ser feita em determinadas circunstâncias e tem de ser declarada expressamente no testamento com indicação da causa, como é explicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

O filho ou os filhos deserdados podem impugnar a deserdação em tribunal, alegando que a causa invocada não existe. O prazo para o fazer é de dois anos a contar da abertura do testamento, explica o site da fundação.

  • o herdeiro ter sido condenado por algum crime doloso (isto é, intencional, não meramente negligente) cometido contra a pessoa, bens ou honra do autor da sucessão ou de um seu cônjuge, ascendente, descendente, adoptante ou adoptado, desde que ao crime corresponda uma pena superior a seis meses de prisão;
  • o herdeiro ter sido condenado por denúncia caluniosa ou falso testemunho contra as mesmas pessoas;
  • o herdeiro ter, sem justa causa, recusado ao autor da sucessão ou ao seu cônjuge os devidos alimentos.

 
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
PSP alerta para burla Wangiri: “Se devolver esta chamada, pode pagar dezenas de euros"
Imparável, Mercadona abre mais uma loja em novembro. E já está a contratar
Aspira, lava sozinho e esvazia-se automaticamente. Está quase a metade do preço
Esta cidade portuguesa construiu quase 50 casas de renda baixa em módulos