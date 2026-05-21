Pais só podem deserdar filhos nestas três circunstâncias

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A deserdação de um filho só pode ser feita em determinadas circunstâncias e tem de ser declarada expressamente no testamento com indicação da causa, como é explicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

O filho ou os filhos deserdados podem impugnar a deserdação em tribunal, alegando que a causa invocada não existe. O prazo para o fazer é de dois anos a contar da abertura do testamento, explica o site da fundação.