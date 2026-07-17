Devemos deixar o frigorífico desligado quando vamos de férias?

Pela sua saúde, é assim que deve limpar o frigorífico

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Quando chega a altura das férias, é comum desligar alguns aparelhos elétricos para reduzir o consumo de energia e minimizar riscos enquanto a casa fica vazia. Mas há um equipamento que continua a gerar dúvidas: afinal, vale a pena desligar o frigorífico antes de viajar?

Segundo a Organização de Consumidores e Utilizadores (OCU) de Espanha, citada pelo site 20minutos a resposta depende da situação. No entanto, se o frigorífico puder ficar completamente vazio durante a ausência, a recomendação é clara: desligá-lo pode ajudar a poupar energia e evitar maus odores.

Desligar o frigorífico pode reduzir o consumo de eletricidade

A OCU explica que um frigorífico moderno pode consumir entre 200 e 300 kWh por ano, o equivalente a cerca de 30 a 50 euros anuais apenas para se manter em funcionamento.

Assim, se o aparelho permanecer ligado durante vários dias ou semanas sem necessidade de conservar alimentos, estará a consumir eletricidade de forma desnecessária.

Caso seja indispensável manter alimentos no frigorífico durante as férias, a organização recomenda regular o termóstato para uma temperatura ligeiramente superior à habitual, reduzindo assim o consumo energético.

Quanto consome um frigorífico?

Segundo a OCU, "o consumo de um frigorífico vai desde os 500 Wh em 24 horas até aos 1.100 Wh por dia que podem chegar a gastar os modelos maiores, o que representa uma diferença de até cerca de 30 euros por ano entre uns e outros."

O que deve fazer antes de desligar o frigorífico

Se optar por desligar o aparelho antes de viajar, a OCU aconselha seguir alguns passos para evitar problemas quando regressar:

Esvazie completamente o frigorífico e o congelador, retirando ou doando os alimentos perecíveis.

Descongele o congelador, se necessário.

Limpe o interior com uma mistura de água e bicarbonato de sódio para eliminar odores.

Deixe a porta entreaberta, recorrendo, por exemplo, a uma toalha ou a uma colher de madeira para impedir que feche totalmente.

Desligue o aparelho da tomada para eliminar qualquer consumo desnecessário.

E se não puder desligá-lo?

Nem sempre é possível esvaziar totalmente o frigorífico, sobretudo em ausências mais curtas, explica o artigo do site 20minutos.

Nesses casos, a OCU recomenda manter apenas os alimentos indispensáveis, aumentar ligeiramente a temperatura do termóstato e confirmar que as portas ficam bem fechadas e que as borrachas de vedação estão em boas condições.

Pequenos gestos que ajudam a gastar menos

A organização deixa ainda algumas recomendações para melhorar a eficiência do frigorífico durante todo o ano: