'Mamã zangada’ promete acabar com o mau cheiro no frigorífico de vez

Acabe com os maus odores no frigorífico com a 'mamã zangada'

Este artigo pode conter links afiliados*

O mau cheiro no frigorífico é algo com que todos lidamos em algum momento. Seja devido a alimentos esquecidos ou à mistura de odores, pode parecer que não há solução à vista. Este problema, além de ser desagradável, afeta o ambiente da cozinha e pode tornar a experiência de cozinhar ou armazenar alimentos um absoluto desconforto. Mas a boa notícia é que existem soluções que prometem acabar com este pesadelo doméstico.

Quando ouvir que alguém enfiou a 'mamã zangada' no frigorífico, não se aflija. Estamos a falar de um desodorizante reutilizável que promete eliminar os maus cheiros do frigorífico de forma eficaz. Basta colocar bicarbonato de sódio no seu interior e posicioná-la no frigorífico. Com o seu design compacto e cómico, contribui para um frigorífico sem odores e integra-se facilmente no espaço. Esta 'mamã' tem até um indicador mensal que o ajuda a lembrar quando é altura de renovar o bicarbonato.

Consulte o preço aqui

Uso e manutenção

Com uma roda giratória para controlar os meses, não precisa de se preocupar com o tempo de troca do bicarbonato. E, quando necessário, a limpeza também não é um problema: é seguro introduzir este produto na máquina de lavar loiça, tornando o processo de manutenção ainda mais fácil. Ideal para quem quer soluções rápidas e eficientes no dia-a-dia, seja numa casa ou na cozinha de um escritório.

Como avalia quem já comprou?

Quem já experimentou este desodorizante elogia a sua eficácia. Embora alguns achem o tamanho ligeiramente maior do que o esperado, reconhecem que o resultado compensa. Comentários como "tira o cheiro do frigorífico" e "vale a pena, algo para toda a vida" refletem a satisfação dos utilizadores. A possibilidade de renovar apenas o bicarbonato a cada mês faz desta uma opção económica e sustentável.

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.