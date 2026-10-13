É uma das mais acarinhadas jornalistas portuguesas e despede-se agora da televisão. O vídeo do 'adeus' está a emocionar o País
A reação dos fãs não tardou a chegar. Veja a mensagem da jornalista
Nelma Serpa Pinto está prestes a viver uma das fases mais marcantes da sua vida e despediu-se temporariamente dos espectadores da SIC Notícias com uma mensagem emotiva. Grávida pela primeira vez, a jornalista vai afastar-se dos ecrãs para se dedicar à chegada do bebé, fruto da relação com João Póvoa Marinheiro.
O momento aconteceu no final de uma emissão da Edição da Noite, noticiário que a jornalista apresenta na SIC Notícias. Com serenidade, Nelma dirigiu-se a quem a acompanha habitualmente e deixou uma mensagem de despedida que não passou despercebida.
“A edição da noite está de regresso amanhã. Já eu, volto daqui a algum tempo para agora me dedicar a um outro desafio igualmente exigente. Obrigada por estar sempre desse lado. Voltamos a ver-nos em breve. Boa noite”, afirmou a pivô, anunciando assim uma pausa temporária na sua presença em televisão.
Depois da emissão, a jornalista partilhou o momento nas redes sociais, permitindo que mais pessoas acompanhassem as palavras com que se despediu do público antes de iniciar esta nova etapa.
“Que tenha uma hora pequenina”: seguidores enchem jornalista de carinho
A publicação rapidamente se tornou um espaço de mensagens de carinho, com amigos, colegas de profissão e seguidores a desejarem as maiores felicidades à futura mãe.
“Que linda”, “Tudo de bom e uma hora pequenina” e “Que corra tudo bem” são algumas das reações deixadas pelos internautas. Outros aproveitaram a ocasião para elogiar a forma como a jornalista conduziu a despedida, destacando a elegância, o profissionalismo e a proximidade com o público.
“Que despedida bonita, vou ter saudades da apresentadora mais bonita”, escreveu uma das pessoas que reagiram à publicação.
Também houve quem sublinhasse as qualidades profissionais da pivô: “Sobriedade, elegância, profissionalismo, parabéns Nelma. E que esse bebé venha cheio de saúde”.
As mensagens refletem o carinho de quem acompanha o trabalho da jornalista e a expectativa em torno desta nova fase da sua vida. A despedida, embora temporária, assinala uma mudança na rotina de quem se habituou a vê-la diariamente à frente do noticiário.
Nelma Serpa Pinto e João Póvoa Marinheiro preparam-se para ser pais pela primeira vez
A jornalista e João Póvoa Marinheiro, também jornalista, vão ser pais pela primeira vez. A gravidez foi anunciada publicamente em agosto, através de uma publicação nas redes sociais, na qual o casal partilhou fotografias de umas férias na praia e mostrou a barriga da futura mãe. A legenda escolhida foi “Babymoon”.
O anúncio foi recebido com entusiasmo pelos seguidores, que deixaram mensagens de felicitações ao casal. A chegada do primeiro filho representa agora um novo capítulo para os dois profissionais, habituados a uma vida ligada à informação televisiva.
Em fevereiro de 2025, numa entrevista ao programa Alta Definição, da SIC, Nelma Serpa Pinto já tinha falado sobre a vontade de ser mãe. A jornalista abordou então o tema da maternidade e o desejo de construir uma família, numa altura em que ainda não tinha definido quando daria esse passo.
O casal, que oficializou a relação com o casamento em julho de 2025, prepara-se assim para receber o primeiro filho.
Uma pausa com regresso prometido
Nelma Serpa Pinto assumiu a apresentação da Edição da Noite, da SIC Notícias, em junho de 2024, tornando-se um dos rostos do formato informativo. A estação anunciou na altura a jornalista como a nova pivô do noticiário.
Agora, a jornalista prepara-se para trocar, temporariamente, o estúdio por uma experiência completamente diferente: a maternidade.
Na despedida, não deixou de agradecer a quem está do outro lado do ecrã e fez questão de transmitir uma mensagem de continuidade. “Voltamos a ver-nos em breve” foi a promessa com que terminou a emissão.
Até ao regresso à televisão, Nelma Serpa Pinto concentra-se nesta nova etapa ao lado de João Póvoa Marinheiro, numa fase que tem sido acompanhada com entusiasmo pelos seguidores do casal.
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