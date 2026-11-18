Depois de perder o emprego, Spencer Specht participou em 27 entrevistas em 12 empresas e recebeu duas propostas de trabalho. Acabou por escolher a que oferecia uma remuneração total potencialmente inferior, mas melhores perspetivas de crescimento profissional

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Aos 33 anos, Spencer Specht viu-se confrontado com uma situação profissional e familiar difícil quando, em julho de 2025, foi despedido do cargo de gestor de desenvolvimento de vendas numa empresa de software, nos Estados Unidos. A mulher tinha deixado o emprego três meses antes para cuidar da filha do casal, que na altura tinha dez meses, deixando a família sem rendimentos regulares.

Em cerca de 60 dias, conseguiu participar em cerca de 27 entrevistas de emprego, em 12 empresas, e recebeu duas propostas de trabalho. O seu percurso foi partilhado no Business Insider.

Apesar de ter recebido uma indemnização equivalente a cerca de três meses de salário e de contar com algumas poupanças destinadas à compra de casa, Spencer Specht sabia que precisava de encontrar rapidamente uma nova oportunidade profissional.

Poucos dias depois do despedimento, começou a candidatar-se a vagas e a estabelecer contactos através do LinkedIn, procurando entre cinco e dez pessoas em empresas nas quais gostaria de trabalhar.

Curiosamente, nenhuma das duas propostas que acabou por receber resultou diretamente das candidaturas enviadas. As oportunidades surgiram através de gestores de recrutamento e profissionais que o contactaram pelas redes sociais e o incentivaram a conhecer as vagas disponíveis nas respetivas empresas.

Duas propostas de emprego, mas uma decisão difícil

As duas oportunidades eram em empresas de software e permitiam trabalhar remotamente, embora uma delas exigisse deslocações profissionais.

A primeira proposta, da empresa que identificou como A, surgiu enquanto ainda decorria o processo de recrutamento da segunda empresa, designada B. Sem garantias de que receberia uma nova oferta, decidiu aceitar a primeira oportunidade.

Contudo, apenas duas semanas e meia depois de começar a trabalhar, recebeu a segunda proposta e decidiu mudar novamente de emprego.

A decisão não foi simples. Spencer Specht teve de comparar as condições salariais, os benefícios, a estabilidade das empresas, as necessidades de deslocação e as oportunidades de progressão na carreira.

Na empresa A, uma organização com 25 anos de atividade e apoiada por capital de private equity, teria funções comerciais, centradas na concretização de vendas. A remuneração incluía um salário fixo anual de 85 mil dólares (cerca de 77 mil euros) e uma componente variável que poderia elevar o rendimento total para cerca de 170 mil dólares (154 mil euros), caso cumprisse os objetivos estabelecidos.

Já a empresa B era uma startup em fase inicial, com cerca de 40 trabalhadores, que lhe oferecia um cargo de liderança na área de desenvolvimento e capacitação de vendas.

Apesar de a remuneração total potencial ser inferior, a segunda proposta incluía um salário base quase 50% superior ao da primeira, com uma estrutura de remuneração composta por 80% de valor fixo e 20% de componente variável.

Para Specht, que tinha uma família a seu cargo e pretendia comprar casa, a previsibilidade do rendimento foi um dos fatores determinantes.

A possibilidade de assumir responsabilidades de liderança também influenciou a escolha.

Enquanto na empresa A desempenharia funções de vendas, na startup teria a oportunidade de liderar uma equipa e participar mais diretamente nas decisões estratégicas da organização.

Outro aspeto considerado foi a velocidade de progressão na carreira. Na sua avaliação, uma empresa consolidada e com 25 anos de atividade poderia oferecer um percurso de crescimento mais lento do que uma startup em expansão.

Antes de tomar a decisão, Spencer Specht procurou ainda aconselhamento junto de antigos colegas e mentores, também afetados pelo processo de despedimento. As conversas levaram-no a ponderar não apenas as condições financeiras, mas também a satisfação que poderia retirar do trabalho.

Um ano depois, não se arrepende da escolha

Em outubro de 2025, Spencer Specht integrou a startup como responsável pela área de desenvolvimento e capacitação de vendas.

Um ano depois, garante que a decisão lhe permitiu adquirir experiência profissional e assumir responsabilidades que dificilmente teria alcançado tão rapidamente no emprego anterior.

A proximidade com a liderança da empresa e a participação em negociações com fornecedores foram algumas das oportunidades que destacou, considerando que experiências semelhantes poderiam demorar entre cinco e dez anos a surgir no seu anterior percurso profissional.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.