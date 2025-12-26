Facebook Instagram

Foi despedido após 30 anos de trabalho por tirar croissants sem pagar. Empresa acabou condenada

Um funcionário de um hipermercado foi despedido por ter tirado produtos de pastelaria no dia do seu aniversário
IOL
Há 2h e 0min
Croissants
Croissants
Foto Shenggeng Lin, Unsplash
Fãs do Lidl: explicamos porque devem ir ao outlet já neste fim de semana

A Justiça considerou improcedente o despedimento de um gestor de loja de um hipermercado, depois de este ter sido despedido por ter tirado croissants e napolitanas da padaria do estabelecimento para celebrar o seu aniversário com os restantes funcionários, pagando apenas 10 euros, valor que não cobria o custo total dos produtos.

O caso aconteceu em Vigo, Espanha, e a decisão a favor do trabalhador foi tomada pelo Tribunal Superior de Justiça (TSJ) da Galiza. O homem trabalha naquela mesma empresa desde 1992, contando com mais de 30 anos de antiguidade quando foi proferida a decisão, como explica o jornal espanhol El Economista.

O caso remonta a outubro de 2023, quando o trabalhador, por ocasião do seu aniversário, convidou os colegas a consumir diversos produtos de pastelaria adquiridos na secção de padaria do estabelecimento, cujo valor total ascendia a 68,82 euros, descreve o mesmo artigo.

No entanto, na caixa pagou apenas 10,23 euros. Dias mais tarde, liquidou o montante em falta, pedindo que não fossem tomadas represálias contra a caixa “pelo erro humano cometido”, responsabilizando a colega por ter efetuado incorretamente a cobrança.

Ainda assim, acabou por ser despedido, uma vez que a empresa já tinha enviado, em várias ocasiões, comunicações internas a recordar normas de funcionamento e organização que alertavam que não era permitido comprar durante o horário de trabalho nem consumir bens da empresa sem pagamento prévio.

Como os bolos foram consumidos antes da abertura da loja, o tribunal considerou que não houve prejuízo para a empresa nem dano para a sua imagem, dado que a oferta foi feita fora do horário de trabalho, tal como previsto na regulamentação interna.

De acordo com o El Economista, a empresa pode agora optar entre a readmissão do trabalhador ou o pagamento de uma indemnização no valor de mais de 100 mil euros.

RELACIONADOS
Fãs do Lidl: explicamos porque devem ir ao outlet já neste fim de semana
Depois dos excessos do Natal, beba este batido para desintoxicar o organismo
O meu cachorro chora durante a noite. O que devo fazer para ajudar o cão bebé?
Roupa velha de bacalhau: a receita que salva as sobras da consoada
Mais Vistos
00:08:33
Dois às 10
Lotaria do Natal - 51ª extração extraordinária 2025
tvi
00:03:59
Secret Story
Liliana para Leandro: «Da tua parte e da deles não havia amizade nenhuma». Pedro fala em «veneno»
tvi
00:04:32
Secret Story
Após ver imagens, Marisa mostra-se pensativa em relação à família: «Eu disse para não cortarem o cabelo à garota»
tvi
00:01:43
Secret Story
Pedro recebe presente de Marisa Susana. E esta é a reação de Marisa
tvi
Destaques IOL
Despedimentos
Foi despedido após 30 anos de trabalho por tirar croissants sem pagar. Empresa acabou condenada
Novidades
Vão voar das prateleiras: encontrámos os casacos de pelo da moda no Aldi por menos de 15 euros
Saude
Dar um passeio não chega: cardiologista revela o segredo para aumentar a longevidade
Roupa velha de bacalhau
Roupa velha de bacalhau: a receita que salva as sobras da consoada
Mais Lidas
Rússia
Moscovo recomenda a cidadãos russos que evitem viajar para a Alemanha, "a não ser que seja absolutamente necessário"
cnn
Dois às 10
Lotaria Clássica de Natal: saiba quais são os números vencedores
tvi
Polónia
"Escudo invisível". Polónia desenvolve sistema capaz de destruir drones em segundos sem causar danos
cnn
Famosos
Inês Castel-Branco: "A violência de chegar a casa sozinha na consoada e ir bater à porta dos vizinhos por não estar a aguentar"
selfie
Signos
Estes são os 5 signos mais beneficiados em 2026 - e há um que pode viver um grande ponto de viragem
Mercado
Alvo do Benfica não joga em Famalicão: «O Sidny não vai viajar»
maisfutebol