"Fui posto na rua e não tenho para onde ir": Vencedor da Casa dos Segredos fica sem casa e faz apelo desesperante

"Fui posto na rua e agora não tenho para onde ir". Foi assim que Tiago Rufino começou por dizer, no desabafo desesperado que fez nas redes sociais no passado sábado, 8 de agosto.

O vencedor do Secret Story 7 confessou que o senhorio da casa onde vive há cerca de 10 anos, em Lisboa, quer fazer obras no imóvel e, por isso, Tiago vai ter de deixar a casa.

"(O senhorio) já não quer renovar o contrato, diz que a casa estava bastante velha, vai fazer obras profundas, não quer renovar o contrato e disse que eu tinha que sair até ao final do mês. Posto isto, vou ficar sem casa e tenho menos de um mês para conseguir uma casa, grande parte do que está aqui é meu, não tenho onde pôr isto caso não arranje uma casa rápido, além de ter que ir pagar alguma coisa, provavelmente esporádica, ainda tenho que pagar para guardar as minhas coisas, porque com certeza não posso levar para qualquer lado", começou por dizer.

E prosseguiu: "Estou agora aqui numa situação de desespero, não tenho para onde ir, quer dizer, tenho, se for para a casa da minha mãe, que é no Norte, mas eu queria continuar cá em Lisboa. O meu trabalho está cá em Lisboa, estou numa situação bastante complicada e não acho isto nada justo e acho que não posso fazer grande coisa."

Tiago Rufino denunciou ainda a situação do mercado imobiliário em Portugal, considerando-o insustentável. "Há pessoas a pagar 700, 800 euros por um quarto, imaginem agora como é que eu vou conseguir arranjar uma casa para poder levar o meu cão, para poder levar as minhas coisas... agora tenho menos de um mês para conseguir uma casa e para fazer as mudanças, mas o meu problema é conseguir uma casa", lamentou.

Pode ver aqui o desabafo completo: