Empresa cria app para ajudar profissionais do desporto a reduzir tarefas administrativas

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Mensagens para confirmar a inscrição numa aula, pedidos de alteração de última hora, dúvidas sobre passes e folhas de cálculo desatualizadas ainda fazem parte do dia a dia de muitos profissionais que gerem atividades desportivas e de bem-estar. Mas a Hourbond chegou exatamente para ajudar a ultrapassar estas situações. Trata-se de uma aplicação destinada, sobretudo, a escolas de surf, estúdios, professores de yoga ou pilates, personal trainers e outros profissionais e organizações que promovem atividades regulares. Ajuda a centralizar a gestão de aulas, treinos, inscrições, passes e comunicação, de forma a apoiar os profissionais do bem-estar e do desporto a reduzir as tarefas administrativas.

Fundada por Pedro Carneiro, esta aplicação portuguesa pretende simplificar estes processos, ao reunir num único espaço a gestão de aulas, treinos, sessões, horários, inscrições, membros, passes e comunicações.

Assim, através da aplicação, os responsáveis podem criar aulas, treinos ou sessões, definir horários e lotações, receber inscrições e gerir membros. A gestão de passes, packs e créditos é feita de forma automática: o profissional regista um pagamento uma única vez e, à medida que os membros vão reservando, os saldos atualizam-se sozinhos. Os utilizadores, por sua vez, conseguem consultar as atividades e os horários disponíveis e reservar diretamente a sua participação, sem necessidade de trocar várias mensagens com o profissional.

A aplicação permite ainda comunicar alterações de horários, cancelamentos e outras informações a toda a comunidade, reduzindo a dispersão de informação por diferentes canais.

“A Hourbond nasceu para resolver um problema muito concreto: profissionais que dedicam demasiado tempo a gerir mensagens, horários e inscrições, quando esse tempo poderia ser investido nas pessoas e nas atividades que desenvolvem. A tecnologia deve simplificar estas tarefas, sem aumentar desnecessariamente o tempo passado em frente aos ecrãs”, afirma Pedro Carneiro, fundador da Hourbond.

“Ao contrário de plataformas que funcionam como intermediárias na venda de serviços, a Hourbond funciona por subscrição fixa e não cobra comissões sobre as aulas, treinos ou sessões geridas através da aplicação. Cada profissional ou organização mantém os seus próprios métodos de pagamento fora da aplicação e o controlo sobre as respetivas receitas“, explica a start-up em comunicado.

A aplicação entra agora numa nova fase de crescimento, com o objetivo de reforçar a sua presença em Portugal e chegar a mais profissionais e organizações que gerem comunidades e atividades presenciais.

Disponível para dispositivos iOS e Android, a Hourbond pode ser utilizada em português e inglês.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders