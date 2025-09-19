Facebook Instagram
Há uma corrida à coleção de ginásio do Lidl assinada por Carolina Carvalho (peças dos 8 aos 15 euros)

A nova coleção de roupa fitness Crivit assinada por Carolina Carvalho já está quase a esgotar
IOL
Há 3h e 16min
Há uma corrida à coleção de ginásio do Lidl assinada por Carolina Carvalho (peças dos 8 aos 15 euros)

Run Club, pilates ou ginásio: agora há roupa fitness para todos os estilos e objetivos, graças à nova coleção Crivit by Carolina Carvalho, lançada em parceria com o Lidl.

A atriz e namorada de David Carreira juntou-se à marca para criar uma linha de roupas e acessórios pensada para quem está sempre em movimento, unindo conforto e estilo. A coleção inclui leggings, tops, t-shirts, macacões, calções, saias e casacos impermeáveis, todos adaptáveis a diferentes tipos de treino e ao dia a dia.

Além das peças de vestuário, a linha traz ainda acessórios, como a garrafa de desporto Crivit by Carolina Carvalho, prática e sustentável, disponível em várias cores.

Com preços que variam entre 4,99 euros e 14,99 euros, a coleção já está disponível em todas as lojas Lidl e algumas peças estão a esgotar. Num vídeo partilhado por Carolina Carvalho, a atriz mostra-se na secção da sua marca de desporto no Lidl e comenta que "está uma loucura (...) eles vão fazer reposição mas acredito que vá esgotar".

Percorra a galeria acima e escolha o kit que mais gosta.

