Influencers revelam paraíso tropical com hotéis a 80 € e jantares a 15 €

A conta de TikTok @rafaelandfranck (Rafaela & Franck), conhecida por partilhar dicas de viagens, apresentou recentemente Samaná, na República Dominicana, como uma das ilhas paradisíacas mais económicas que já visitaram. No vídeo, o casal destaca hotéis em frente ao mar, com piscina, animação e regime de tudo incluído, a partir de 80 € por noite. Mesmo na época alta, segundo os influencers, é possível encontrar pacotes com voo direto e hotel por cerca de 1300 €, algo invulgar para um destino com estas características.

Alojamento

Os alojamentos em Samaná oferecem conforto, piscina, animação e vistas deslumbrantes, com tarifas muito abaixo do que seria esperado para um cenário tropical. A possibilidade de reservar pacotes completos por valores competitivos reforça a ideia de que este destino combina qualidade e acessibilidade.

Natureza, praias e refeições acessíveis

Entre as atividades mais populares estão as excursões a praias paradisíacas e a ilhas privadas, muitas vezes com almoço incluído. Fora do hotel, provar a gastronomia local custa, em média, 15 € por pessoa segundo o casal.

Conforto e segurança

O destino, segundo o vídeo de Rafaela e Frank no TikTok, é descrito como seguro e confortável, ideal para desfrutar de dias de descanso ou para explorar a natureza. Com areia branca, mar cristalino e uma atmosfera tranquila, oferece tudo o que se procura numa escapadinha tropical a um preço surpreendente.

Melhor altura para visitar

De acordo com o site Barceló Pin & Travel, os meses entre meados de dezembro e abril são ideais para conhecer Samaná. Além de dias mais secos e temperaturas agradáveis, é nesta altura que a baía recebe as baleias-jubarte, que migram para estas águas quentes para procriar e cuidar das crias. Entre saltos, movimentos elegantes e o som característico das vocalizações, assistir a este espetáculo natural torna a experiência no destino ainda mais memorável.

Num artigo anterior, a redação do IOL já tinha partilhado uma dica destes mesmos influenciadores sobre como conseguir voos mais baratos, apresentada através da plataforma Skiplagged. Segundo explicaram Rafaela & Franck, este site consegue mostrar tarifas significativamente inferiores às divulgadas pelas companhias aéreas — em alguns casos, menos de metade do valor habitual — e até permite desembarcar durante uma escala, o que pode gerar poupanças que atingem os 80%. Quem sabe se não é desta forma que vai conseguir marcar as suas próximas férias num destino tropical.