Porque é que este mês se está a tornar o favorito dos turistas?

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Setembro está a deixar de ser visto como o mês em que o verão chega ao fim e a transformar-se numa das alturas preferidas para viajar. Menos multidões, temperaturas ainda agradáveis e, em alguns casos, preços significativamente mais baixos estão a levar cada vez mais turistas a trocar os meses de julho e agosto pelo início do outono.

A tendência é identificada pela ABTA, associação britânica de agentes de viagens, no relatório Travel Trends 2026, citado pela Euronews. De acordo com os dados, quase um quarto dos viajantes (24%) dizia, em 2025, estar a planear férias no estrangeiro durante setembro. O valor representa uma subida face aos 23% registados em 2024 e aos 17% de 2023.

Há um destino que se destaca particularmente entre quem escolhe viajar nesta altura do ano. E não é Portugal.

Espanha é o destino mais procurado

Segundo dados da eSky citados pela Euronews, Espanha representa 27,9% das reservas feitas para setembro, liderando de forma clara a lista dos destinos mais procurados.

Segue-se a Grécia, com 17%, Itália, com 10%, Turquia, com 6,5%, e Bulgária, com 6%.

A explicação poderá estar na possibilidade de prolongar o verão sem enfrentar necessariamente os preços e a afluência dos meses de maior procura.

“É uma verdadeira extensão do verão”, explicou à Euronews um responsável da eSky, referindo-se às características que estes destinos têm em comum.