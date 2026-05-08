Os melhores destinos para mulheres que querem viajar sozinhas e em segurança

Tudo indica que as mulheres que viajam sozinhas estão a impulsionar as tendências atuais do turismo. Vários operadores turísticos referem que este segmento está entre os que mais crescem, sobretudo no caso de mulheres com mais de 50 anos, que já não esperam por companhia para partir à descoberta. As pesquisas por “viagens a solo para mulheres” aumentaram 30% a nível global nos últimos cinco anos.

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Apesar do crescente interesse, muitas mulheres continuam a ter preocupações legítimas com a segurança. Num inquérito realizado em fevereiro de 2026 pela Talker Research para a Road Scholar, 59% das inquiridas referiram que caminhar à noite é o aspeto das viagens a solo que mais as preocupa. As mulheres revelam também uma maior probabilidade do que os homens para apontar a segurança como o principal fator que ainda as impede de viajar sozinhas.

Como não existe um índice global único que avalie a segurança dos países para mulheres que viajam sozinhas, a BBC analisou o mais recente Índice Mulheres, Paz e Segurança (WPS), da Universidade de Georgetown, nos EUA, que classifica os países em função da inclusão, justiça e segurança das mulheres, em conjunto com o Índice Global da Paz, e ouviu mulheres que viajam sozinhas sobre os locais onde se sentiram mais seguras. Eis os cinco países que se destacam este ano e como melhor aproveitá-los numa viagem a solo, segundo a televisão pública britânica.

1. Costa Rica