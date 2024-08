Em pleno Mediterrâneo, eis um destino de sonho obrigatório

Praia Fluvial de Fróia: um oásis no meio do vale

Grécia, Itália ou Espanha são alguns dos destinos em que provavelmente pensa logo quando pensa em férias dentro da Europa, mais ainda no verão, em que os destinos de praia se tornam mais apelativos. No entanto, a Europa tem outros países que são autênticas pérolas, muitas vezes esquecidas na hora de procurar o sítio para as próximas férias. O arquipélago de Malta, um dos menores países do Velho Continente é um desses.

É entre Itália e o norte de África que encontramos Malta, um país com uma história rica e paisagens de cortar a respiração. Apesar disso, ao longo de vários anos passou despercebido, estando agora a ganhar destaque e a atrair mais turistas.

Se ainda está a ver para onde via viajar nas férias (ou se já está a sonhar com os destinos do próximo ano), Malta é um sítio a considerar, sendo perfeito para ir sozinho, com amigos ou em família.

Percorra a galeria feita pelo Star Insiders e veja porque é que Malta é um destino que tem mesmo de conhecer.