Operação de 30 dias para destralhar e organizar a casa até ao Natal: lista de tarefas diárias

Com a chegada do Natal, começa também aquela vontade de ter a casa mais bonita, acolhedora e organizada para receber a família e os amigos. Mas, antes de pensar nas decorações, na árvore de Natal ou nos preparativos para a consoada, há uma tarefa que pode fazer toda a diferença: destralhar e organizar a casa.

Ao longo do ano, é natural acumularmos objetos que deixaram de ter utilidade, roupas que já não vestimos, utensílios repetidos, papéis antigos e tantas outras coisas que acabam por ocupar espaço sem acrescentarem valor ao nosso dia a dia.

O problema é que olhar para a casa inteira e pensar em tudo o que há para fazer pode ser bastante desmotivador. A boa notícia é que não precisa de resolver tudo num único dia, nem de passar horas a organizar gavetas e armários.

A proposta desta operação de 30 dias é precisamente essa: dividir a operação em pequenas tarefas, distribuídas por quatro semanas, para conseguir uma casa mais leve, funcional e preparada para o Natal, sem transformar a organização numa fonte de stress.

A regra é simples: um passo de cada vez, sem pressão

Como funciona o desafio de 30 dias?

A inspiração para esta operação vem de uma lista partilhada pela organizadora profissional brasileira Emilly Cecília Lermen, na sua página de Instagram @emillycecilial.

Na publicação, Emilly propõe um plano dividido em quatro semanas, com diferentes categorias de objetos a rever em cada etapa. A ideia é começar pelos pequenos excessos, avançar para as roupas e a cozinha e terminar com os objetos que se acumulam nas restantes divisões da casa.

Na legenda que acompanha a publicação, a organizadora deixa uma mensagem especialmente importante: não é necessário virar a casa do avesso num só dia, nem passar horas exausta a tentar resolver tudo. O excesso não se acumulou de uma vez e, por isso, também não precisa de desaparecer de um dia para o outro.

É uma abordagem que faz todo o sentido nesta altura do ano.

Nesta versão, transformámos a lista original num plano prático de 30 dias, com uma tarefa por dia, para que seja mais fácil acompanhar o progresso e adaptar o desafio à disponibilidade de cada pessoa.

O plano está dividido em quatro semanas:

Semana 1: pequenos objetos, cozinha e produtos acumulados.

Semana 2: roupa, calçado e acessórios.

Semana 3: utensílios de cozinha e despensa.

Semana 4: têxteis, decoração, eletrónica, brinquedos e outros objetos.

Não precisa de comprar caixas organizadoras, cestos ou novos acessórios. O primeiro passo é perceber o que realmente precisa de continuar em sua casa.

Semana 1 – Destralhar pequenos objetos, cozinha e produtos acumulados

A primeira semana é dedicada aos objetos que, muitas vezes, passam despercebidos, mas que ocupam espaço nas gavetas, armários e prateleiras.

São pequenas coisas que vamos guardando por hábito, mesmo quando já não estão em condições de utilização ou deixaram de fazer falta.

Lista de tarefas da primeira semana:

Dia 1 – Chávenas e copos partidos ou lascados: retire da cozinha as peças danificadas que já não são seguras para utilizar.

Dia 2 – Panos de cozinha velhos: reveja os panos da loiça e separe os que estão demasiado gastos, manchados ou danificados.

Dia 3 – Caixas e recipientes sem tampa: faça uma revisão dos recipientes de conservação de alimentos e elimine os que não têm correspondência.

Dia 4 – Papéis soltos e contas antigas: organize os documentos, destrua com segurança os papéis desnecessários e guarde os documentos importantes.

Dia 5 – Produtos de limpeza fora de prazo ou inutilizados: verifique os produtos acumulados e encaminhe os resíduos de acordo com as indicações da embalagem.

Dia 6 – Maquilhagem fora de prazo ou ressequida: reveja os produtos de beleza, bases, máscaras de pestanas e outros cosméticos que já não devem ser utilizados.

Dia 7 – Vernizes secos ou que já não utiliza: faça uma seleção dos vernizes e retire os que estão estragados ou já não fazem sentido na sua coleção.

Dica de organização: não tente organizar todas as gavetas da cozinha nesta semana. O objetivo é reduzir o excesso. Primeiro, retire aquilo que não tem utilidade; só depois pense na melhor forma de arrumar o que fica.

Semana 2 – Destralhar o guarda-roupa, calçado e acessórios

O guarda-roupa é uma das áreas onde mais facilmente acumulamos coisas. Compramos peças novas, guardamos roupas para uma ocasião especial e adiamos a decisão de doar aquilo que já não vestimos.

O resultado? Armários cheios e a sensação de não termos nada para vestir.

Esta semana é dedicada a fazer uma seleção consciente de roupa e acessórios, mantendo apenas aquilo que está em boas condições e que realmente utilizamos.

Lista de tarefas da segunda semana:

Dia 8 – Roupa que já não utiliza: retire as peças que não lhe servem, já não gosta ou não usa há muito tempo.

Dia 9 – Meias furadas ou sem par: faça uma seleção das meias e elimine as que estão danificadas ou sem correspondência.

Dia 10 – Sapatos: reveja o calçado e separe os pares desconfortáveis, estragados ou que já não utiliza.

Dia 11 – Malas e carteiras: retire as que estão danificadas, sem utilidade ou que já não correspondem às suas necessidades.

Dia 12 – Acessórios: organize cintos, lenços, chapéus e outros acessórios, deixando de lado os que já não utiliza.

Dia 13 – Pijamas e roupa de dormir: retire as peças demasiado gastas, rasgadas ou desconfortáveis.

Dia 14 – Roupa interior: reveja cuecas, soutiens e outras peças de lingerie, eliminando as que já estão demasiado desgastadas.

Dica de organização: coloque a roupa em três grupos: manter, doar e encaminhar para reciclagem têxtil. As peças em bom estado que já não utiliza podem ser úteis a outras pessoas. Não adie a saída dos sacos de doação: defina logo um destino para eles.

Semana 3 – Destralhar a cozinha e organizar a despensa

A cozinha é uma das divisões mais utilizadas da casa e, por isso, também é uma das que mais facilmente acumula objetos.

Panelas repetidas, utensílios que só foram utilizados uma vez, alimentos esquecidos na despensa e formas de bolos que ocupam espaço durante anos são alguns exemplos.

Esta semana, o objetivo é tornar a cozinha mais funcional e facilitar as tarefas do dia a dia.

Lista de tarefas da terceira semana:

Dia 15 – Panelas danificadas: reveja as panelas e frigideiras. Separe as que têm cabos soltos, estão muito danificadas ou já não são seguras.

Dia 16 – Utensílios de cozinha repetidos: selecione espátulas, colheres,

Dia 17 – Alimentos fora de prazo ou estragados: verifique a despensa, os armários e os alimentos armazenados, retirando os que já não estão próprios para consumo.

Dia 18 – Temperos antigos: reveja as especiarias e os temperos que perderam o aroma, estão fora de prazo ou já não utiliza.

Dia 19 – Formas, tabuleiros e acessórios de forno: separe os que estão danificados ou que raramente utiliza e que apenas ocupam espaço.

Dia 20 – Copos e pratos sem conjunto: faça uma seleção da loiça e mantenha as peças que realmente utiliza e que estão em boas condições.

Dia 21 – Utensílios para receitas específicas: reveja os acessórios comprados para preparar uma receita ou sobremesa que nunca mais voltou a fazer.

Dica de organização: antes de comprar novos frascos ou organizadores para a despensa, utilize os recipientes que já tem. Agrupe os alimentos por categorias, coloque os produtos com validade mais próxima à frente e evite comprar aquilo que já existe em quantidade suficiente.

Semana 4 – Destralhar têxteis, decoração e objetos esquecidos

Chegámos à última etapa da operação!

Depois de rever a cozinha, o guarda-roupa e os objetos do dia a dia, está na altura de olhar para os restantes espaços da casa.

São aqueles objetos que permanecem durante anos nas gavetas, nas prateleiras, nos armários e até nas caixas de arrumação. Alguns já não têm qualquer utilidade, outros deixaram de representar os nossos gostos e há ainda aqueles que simplesmente acumulam pó.

Lista de tarefas da quarta semana:

Dia 22 – Toalhas de banho ásperas ou rasgadas: retire as toalhas demasiado gastas, que já perderam a qualidade ou estão danificadas.

Dia 23 – Roupa de cama desgastada ou sem conjunto: reveja lençóis, fronhas e capas de edredão. Mantenha apenas os conjuntos que estão em boas condições.

Dia 24 – Objetos de decoração: retire os elementos decorativos que já não gosta ou que deixaram de combinar com a sua casa.

Dia 25 – Cabos e acessórios eletrónicos: identifique cabos, carregadores e acessórios sem função ou que já não correspondem a nenhum equipamento que possui. Encaminhe os resíduos eletrónicos para recolha adequada.

Dia 26 – Brinquedos partidos ou esquecidos: reveja os brinquedos e separe os que estão danificados ou já não são utilizados.

Dia 27 – Livros que não pretende voltar a ler: selecione os livros que pode oferecer, vender ou doar.

Dia 28 – Bijuteria e acessórios danificados: desembarace os acessórios e separe as peças partidas ou que já não utiliza.

Dia 29 – Perfumes e cremes fora de prazo: verifique os produtos de higiene e beleza, retirando os que estão fora de prazo ou apresentam alterações.

Dia 30 – Recordações e objetos acumulados: reveja lembranças, pequenas peças decorativas e objetos guardados sem uma finalidade. Preserve as memórias importantes, mas liberte-se do que já não faz sentido manter.

Dica de organização: não precisa de deitar fora tudo aquilo que tem valor sentimental. O objetivo não é viver com o mínimo possível, mas ter uma casa onde os objetos que guarda têm utilidade, significado ou uma verdadeira razão para permanecer.

Como manter a casa organizada depois dos 30 dias?

Concluir o desafio é uma excelente conquista, mas a ideia não é voltar a acumular tudo nos meses seguintes.

Para manter os resultados, vale a pena criar alguns hábitos simples que ajudam a evitar que a desorganização volte a instalar-se.

Eis algumas sugestões:

Faça uma revisão mensal: escolha uma gaveta, um armário ou uma pequena zona da casa para rever.

Evite guardar por guardar: antes de trazer um objeto novo para casa, pense se realmente precisa dele.

Dê um destino imediato ao que sai: doe, venda, recicle ou encaminhe corretamente os objetos que já não utiliza.

Arrume um pouco todos os dias: dedique 10 a 15 minutos a devolver cada coisa ao seu lugar.

Evite acumular roupa para organizar: mantenha o hábito de rever o guarda-roupa ao longo do ano.

Faça uma revisão da despensa: verifique regularmente os alimentos e planeie as compras para evitar desperdício.

Envolva toda a família: a organização da casa não deve ser responsabilidade de uma só pessoa.

Lembre-se: uma casa organizada não é uma casa onde nunca existe desarrumação. É uma casa onde é mais fácil encontrar o que precisamos, manter os espaços funcionais e desfrutar do nosso tempo.