Desumidificador que se pode deixar ligado de noite custa agora menos de 40 euros na Amazon

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Casas de banho sem janela, roupeiros fechados e quartos pequenos têm algo em comum: são os sítios onde a humidade se acumula sem que se dê por isso, até aparecerem o bolor e o cheiro a humidade que se entranha na roupa. Com o outono e o regresso da chuva, o problema tende a agravar-se, e um aparelho pequeno que consiga lidar com estes espaços ganha outro interesse.

O desumidificador AROEVE está em promoção na Amazon por 38,01€, menos 6,71€ face ao preço original de 44,72€, e o anúncio indica tratar-se de uma oferta por tempo limitado. Tem 4,1 estrelas de avaliação média em mais de 800 avaliações e foi comprado mais de 100 vezes no último mês.

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Pensado para espaços pequenos

O aparelho é compacto e leve, o que facilita a colocação num roupeiro, numa casa de banho, num escritório ou numa mesa de cabeceira. Segundo a marca, funciona em espaços até 15 metros quadrados e retira até 450 mililitros de água por dia, quase meio litro. O depósito tem capacidade para 990 mililitros, cerca de um litro. Uma utilizadora que o comprou para uma casa de banho sem janelas escreve que “cumpre a sua função” e que não faz muito barulho. Outra compradora, que já tinha devolvido outro modelo maior por não resultar, diz que este cumpriu bem mesmo em divisões grandes e que pensa comprar mais parta diferentes divisões.

Silencioso, para deixar ligado de noite

Com 28 decibéis, um nível de ruído muito baixo, o aparelho foi pensado para não perturbar o sono, e a marca promove-o como ideal para dormir sem interrupções. A iluminação ambiente de sete cores pode ser desligada por quem preferir o quarto às escuras. Entre os compradores, um utilizador descreve-o como “muito silencioso e eficaz” e refere que tem de esvaziar o depósito todos os dias. Outro cliente, que vive numa cave sem ventilação, conta que o depósito ficou cheio em apenas dois dias e que o aparelho o ajudou a dormir melhor.

Avisa quando o depósito está cheio

Quando o depósito enche, acende-se uma luz vermelha e o produto desliga-se automaticamente, o que evita derrames e dispensa a vigilância constante. O depósito tem marcas de alinhamento para retirar e voltar a encaixar com facilidade. Uma compradora gosta precisamente disso: “assim não tenho de andar atenta”, escreve, a propósito do desligamento automático.

Funciona no frio e consome pouco

O desumidificador tem descongelação automática: um sensor impede que se forme gelo quando as temperaturas descem, o que permite usá-lo ao longo de todo o ano, em espaços entre 15 °C e 40 °C. O consumo é de 23 watts, cerca de 0,55 kWh por dia, e o anúncio refere que foi pensado para funcionar durante longos períodos sem custos elevados de eletricidade. Outro comprador sublinha que traz um transformador próprio com ficha, em vez do habitual cabo USB, e que basta ligar e carregar no botão para começar a trabalhar.

Com o preço abaixo dos 40 euros, quem quiser combater a humidade nos cantos mais fechados da casa antes do inverno tem aqui uma opção a considerar.

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