Bolor e cheiro a mofo? Este desumidificador consome pouco e custa 43 euros na Amazon

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Quando os vidros amanhecem embaciados e as paredes começam a ganhar manchas, o problema costuma estar na humidade que fica retida no ar. O BigDry 2000 Light Black da Cecotec é um dos aparelhos mais comprados para resolver isto na Amazon, onde soma mais de 500 compras só no último mês e uma média de 4 estrelas em 5 em mais de 4.700 avaliações. Custa 43,60€.

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Pequeno e discreto

Tem um formato cilíndrico compacto, acabamento em preto mate e uma pequena luz que não incomoda. Pode ficar à vista no quarto, na sala ou no escritório sem destoar da decoração, e está pensado para divisões até 15 metros quadrados. Como refere uma utilizadora: “É pequeno, bonito e não fica mal em nenhuma divisão.”

Baixo consumo, uso diário

O desumidificador consome apenas 23 W, um valor baixo que permite mantê-lo ligado várias horas por dia sem pesar na conta da luz. Consegue retirar até 300 ml de água do ar por dia, que ficam guardados num depósito removível de 600 ml. Uma compradora conta: “De manhã o depósito está cheio e o ar do quarto nota-se logo diferente.”

Silencioso e fácil de usar

Desliga-se automaticamente quando o depósito enche, por isso não é preciso estar atento ao aparelho. Funciona de forma silenciosa, o que o torna adequado para o quarto, inclusive para quem tem bebés. Outra avaliação resume assim: “É tão silencioso que por vezes até me esqueço que está ligado.”

Com este modelo, a humidade deixa de ser um problema que se vai adiando e passa a ter uma solução pequena, acessível e de utilização diária.

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