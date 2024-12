É o mais bem avaliado pelos clientes: desumidificador, seca a roupa e pode ser controlado pelo telemóvel

Este artigo pode conter links afiliados*

O inverno chegou e com ele os problemas de sempre: janelas embaciadas, roupa que nunca mais seca, aquele cheiro a mofo que aparece nos armários. Em casas junto à praia ou em zonas húmidas, a situação piora. Foi à procura de uma solução eficaz que encontrámos este desumidificador Comfee na Amazon, a 213€. Os números impressionam: mais de 7.300 avaliações e uma classificação de 4.5 estrelas em 5 possíveis. Fomos perceber o que o torna tão especial.

Potente e eficaz contra a humidade

Com capacidade para extrair até 16 litros de água por dia, este modelo prova a sua eficácia em diferentes espaços. "Vivo a 2 km da praia, com muita humidade. Programado 10 horas por dia, 5 de manhã e 5 à tarde a velocidade média, enche dois depósitos, ou seja, 6 litros", explica um utilizador. O depósito de 3 litros permite um funcionamento prolongado e inclui um alarme que avisa quando está cheio, evitando transbordamentos. "Numa casa grande de pedra vou rodando por diferentes pisos e divisões, e nota-se muito quando esteve num quarto. Extrai litros e litros de água, tornando os espaços muito mais confortáveis", relata outro cliente.

Secagem de roupa mesmo em dias húmidos

O modo de secagem permite secar a roupa em qualquer lugar e a qualquer momento, prevenindo odores desagradáveis. Para uma secagem mais eficiente, o aparelho oferece três modos com duas velocidades ajustáveis. "Quase um ano depois da compra, não tenho nada a reclamar. A capacidade do depósito e a sua potência ajudaram a secar a roupa mais rapidamente no inverno ", confirma um utilizador. As experiências positivas multiplicam-se: "Tenho há uns dias e até agora espetacular. Secagem de roupa bastante grossa em menos de um dia", partilha outro cliente. "Nestes dias mais húmidos e chuvosos tem sido uma maravilha para ajustar a humidade e até secar roupa", acrescenta outro utilizador satisfeito.

Controlo inteligente através do telemóvel

A ligação WiFi permite controlar o desumidificador à distância através da aplicação móvel. É possível programar horários de funcionamento, ajustar modos e monitorizar a humidade mesmo quando não está em casa. "Programo na app para funcionar três horas intercaladas durante a noite, e o resultado é impressionante: a cada dois dias esvazio o depósito quase cheio de água", partilha um utilizador. A resposta do aparelho aos comandos é imediata: "O controlo remoto pela app é rapidíssimo. Mal carregamos para desligar, o aparelho desliga-se logo", confirma outro cliente. A possibilidade de programação automática é uma das funcionalidades mais apreciadas: "Tenho-o programado para trabalhar uma hora a cada duas horas, constantemente. É muito prático poder gerir o funcionamento mesmo quando não estou em casa."

Outras características a destacar

Com um design compacto e rodas para fácil mobilidade, este desumidificador Comfee adapta-se a espaços até 52 metros quadrados. O funcionamento silencioso permite usá-lo durante a noite, e o filtro lavável facilita a manutenção. A relação qualidade-preço é outro ponto forte destacado pelos utilizadores, que no total já atribuíram mais de 7.300 avaliações na Amazon, com uma classificação média de 4.5 estrelas em 5 possíveis.

