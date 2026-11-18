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A humidade costuma notar-se nos vidros molhados logo de manhã, na roupa que demora dias a secar ou nas manchas escuras que aparecem nos cantos das paredes.

Na Amazon, este desumidificador compacto está agora com uma oferta por tempo limitado e passou do preço original de 81,32€ para 55,90€, uma descida de 31%. Tem temporizador, modo de sono e luz ambiente de sete cores, e a nota média dada pelos compradores é de 4,6 em 5 estrelas.

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Leve e fácil de mudar de sítio

A caixa é leve e tem pegas escondidas, o que permite levar o aparelho do quarto para a casa de banho, para a cave ou para dentro de um armário. Um utilizador diz que o muda “por toda a casa” e que funciona “às mil maravilhas”. Quando o depósito de água está cheio, desliga-se sozinho e acende uma luz vermelha de aviso, para que ninguém se esqueça de o esvaziar.

Discreto durante a noite

O modo de sono foi pensado para as horas de descanso e, segundo a marca, desliga-se por si ao fim de 8 horas. “O nível de ruído é baixo, especialmente no modo noturno”, refere um utilizador, e outro considera-o “muito silencioso, ideal para dormir”. Há ainda uma cliente que vive numa zona muito húmida e notou “uma diferença na forma como respira” durante a noite, depois de o equipamento ter recolhido quase litro e meio de água.

Muita água recolhida, até em divisões problemáticas

É nas avaliações sobre a quantidade de água extraída que os compradores mais insistem. “Coloquei-o num quarto muito húmido e extraiu muita água em apenas dois dias”, conta um utilizador. Outro usa-o de manhã, por causa das janelas embaciadas: deixa-o uma hora em cada divisão, o depósito enche-se e o ar fica “notavelmente mais fresco e nada húmido”.

Há quem o tenha escolhido para combater o bolor. Uma cliente conta que, no inverno, a humidade começou a entrar no quarto e a escurecer as paredes. Depois de colocar o equipamento junto à parede mais afetada, garante que “a humidade nas paredes melhorou significativamente”. Outra utilizadora diz que “o efeito é realmente surpreendente” na cave, onde a humidade constante estragava os móveis, e uma terceira usa-o na divisão onde seca a roupa, sem janelas e com pouca ventilação: “Desde que comecei a usá-lo, a divisão está muito mais seca.”

Ecrã tátil, temporizador e uma luz que cria ambiente

O ecrã tátil mostra o nível de humidade e o estado do temporizador, que se pode programar entre 2 e 12 horas. “O ecrã LED é super claro”, escreve um dos compradores. A luz ambiente tem sete cores, que se alternam ou ficam fixas, e há quem a veja como um bónus. “Adoro a luz noturna de cores, que cria um ambiente único e acolhedor no quarto”, diz uma cliente.

Oferta por tempo limitado

Enquanto durar a promoção, o desumidificador custa 55,90€, menos 25€ do que o preço original de 81,32€.

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