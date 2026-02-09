Facebook Instagram
Dicas

Não só removem a humidade: especialistas explicam os benefícios de ter um desumidificador

Os desumidificadores têm benefícios que vão muito além do controlo da humidade dentro de casa
IOL
Hoje às 16:04
Desumidificador
Desumidificador

Photo by Freepik

Basta colocar isto dentro do armário para acabar com a humidade e cheiro a mofo da roupa (e não é um desumificador)

Mais do que um simples aliado contra a humidade, o desumidificador tem vindo a ganhar destaque como um equipamento multifunções, capaz de melhorar o conforto e a qualidade do ar dentro de casa. Especialistas explicam que este aparelho pode ter um impacto significativo no bem-estar, especialmente em habitações onde a humidade é um problema recorrente.

Os desumidificadores funcionam ao retirar o excesso de humidade do ar, ajudando a reduzir a sensação de abafamento, a prevenir o aparecimento de bolor e a minimizar odores desagradáveis. Ao baixar os níveis de humidade, o ambiente torna-se mais confortável, mesmo quando a temperatura se mantém inalterada.

Citado pelo site The Independent, segundo o presidente e fundador da Meaco, Chris Michaels, os desumidificadores mais comuns utilizam tecnologia semelhante à de um frigorífico. “O aparelho aspira o ar da divisão, arrefece-o no interior, fazendo com que a humidade condense em gotas de água, que são depois recolhidas num depósito. O ar, já mais seco, é devolvido ao espaço”, explica.

Este processo contínuo permite manter níveis de humidade mais equilibrados dentro de casa, reduzindo a condensação em janelas e paredes.

A redução da humidade tem também implicações diretas na saúde. A professora do Instituto de Imunologia e Imunoterapia da Universidade de Birmingham, Rebecca Drummond, explica que ambientes húmidos favorecem o crescimento de bolor. “Os desumidificadores ajudam a diminuir o risco de proliferação de fungos, que podem causar problemas respiratórios, sobretudo em pessoas com o sistema imunitário mais fragilizado”, refere.

Mesmo em pessoas saudáveis, a exposição prolongada ao bolor pode provocar irritações e desconforto respiratório, pelo que controlar a humidade é um fator importante para um ambiente doméstico mais saudável.

Entre os benefícios menos conhecidos está a capacidade de acelerar a secagem da roupa dentro de casa. A especialista em qualidade do ar, Katie Lilywhite, destaca que, nos meses mais frios, o desumidificador pode substituir métodos mais dispendiosos. “Colocado perto do estendal, ajuda a reduzir significativamente o tempo de secagem, funcionando como uma alternativa mais económica aos secadores elétricos”, explica.

Alguns modelos mais recentes incluem ainda sistemas de purificação de ar, capazes de filtrar pó e pólen, tornando-os particularmente úteis para pessoas com alergias. Ao reduzir a humidade, o desumidificador contribui também para diminuir a presença de ácaros e outros alergénios.

Assim, para além de combater a humidade, os especialistas garantem que o desumidificador pode ser um investimento relevante para melhorar o conforto, a eficiência doméstica e a qualidade do ar em casa.

RELACIONADOS
Basta colocar isto dentro do armário para acabar com a humidade e cheiro a mofo da roupa (e não é um desumificador)
Diga adeus à humidade nos armários: estes desumidificadores estão com mega promoção e custam 1 euro
Antes que as paredes escureçam: este desumidificador é uma das escolhas destacadas da Amazon
"O cheiro a mofo desapareceu": mais de 700 pessoas compraram este desumidificador no último mês
Como fazer pequenos desumidificadores para roupeiros: só precisa de sal grosso e amaciador
Mais Vistos
00:04:44
1ª Companhia
As imagens noturnas que não viu! Instrutor Marques dá treino em tronco nu
tvi
00:01:13
1ª Companhia
Tenso. Noélia afirma: «Ainda não me apareceu período nenhum (...) é o que Deus quiser»
tvi
00:01:17
1ª Companhia
Noélia conversa com os recrutas e adianta: «Foi positivo sim senhora»
tvi
00:03:25
1ª Companhia
Emoções à flor da pele: Noélia desabafa em lágrimas durante treino físico da manhã
tvi
Destaques IOL
ChatGPT
Também quer uma caricatura igual à que está a circular nas redes? É isto que tem de pedir ao ChatGPT
Desumidificador
Não só removem a humidade: especialistas explicam os benefícios de ter um desumidificador
Dicas
Quase ninguém o desinfeta mas este é o material de limpezas que acumula mais bactérias
Viagens
Estes são os melhores destinos de férias a apenas 2 horas de Portugal
Mais Lidas
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
cnn
Atualidade
Depois de noite calma, chuva forte vai regressar na terça-feira. E estas serão as regiões mais afetadas
away
Famosos
Tragédia! Ex-concorrente de "The Voice" morre oito semanas após diagnóstico de cancro
selfie
Big Brother
Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal
tvi
Margarida Corceiro
«Há muita gente a desejar o fim deste casal»: famosos viajam separados e fãs falam em crise na relação
Pedro Jorge
Pedro Jorge faz pedido ao público: «Urgente!»