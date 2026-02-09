Não só removem a humidade: especialistas explicam os benefícios de ter um desumidificador

Basta colocar isto dentro do armário para acabar com a humidade e cheiro a mofo da roupa (e não é um desumificador)

Mais do que um simples aliado contra a humidade, o desumidificador tem vindo a ganhar destaque como um equipamento multifunções, capaz de melhorar o conforto e a qualidade do ar dentro de casa. Especialistas explicam que este aparelho pode ter um impacto significativo no bem-estar, especialmente em habitações onde a humidade é um problema recorrente.

Os desumidificadores funcionam ao retirar o excesso de humidade do ar, ajudando a reduzir a sensação de abafamento, a prevenir o aparecimento de bolor e a minimizar odores desagradáveis. Ao baixar os níveis de humidade, o ambiente torna-se mais confortável, mesmo quando a temperatura se mantém inalterada.

Citado pelo site The Independent, segundo o presidente e fundador da Meaco, Chris Michaels, os desumidificadores mais comuns utilizam tecnologia semelhante à de um frigorífico. “O aparelho aspira o ar da divisão, arrefece-o no interior, fazendo com que a humidade condense em gotas de água, que são depois recolhidas num depósito. O ar, já mais seco, é devolvido ao espaço”, explica.

Este processo contínuo permite manter níveis de humidade mais equilibrados dentro de casa, reduzindo a condensação em janelas e paredes.

A redução da humidade tem também implicações diretas na saúde. A professora do Instituto de Imunologia e Imunoterapia da Universidade de Birmingham, Rebecca Drummond, explica que ambientes húmidos favorecem o crescimento de bolor. “Os desumidificadores ajudam a diminuir o risco de proliferação de fungos, que podem causar problemas respiratórios, sobretudo em pessoas com o sistema imunitário mais fragilizado”, refere.

Mesmo em pessoas saudáveis, a exposição prolongada ao bolor pode provocar irritações e desconforto respiratório, pelo que controlar a humidade é um fator importante para um ambiente doméstico mais saudável.

Entre os benefícios menos conhecidos está a capacidade de acelerar a secagem da roupa dentro de casa. A especialista em qualidade do ar, Katie Lilywhite, destaca que, nos meses mais frios, o desumidificador pode substituir métodos mais dispendiosos. “Colocado perto do estendal, ajuda a reduzir significativamente o tempo de secagem, funcionando como uma alternativa mais económica aos secadores elétricos”, explica.

Alguns modelos mais recentes incluem ainda sistemas de purificação de ar, capazes de filtrar pó e pólen, tornando-os particularmente úteis para pessoas com alergias. Ao reduzir a humidade, o desumidificador contribui também para diminuir a presença de ácaros e outros alergénios.

Assim, para além de combater a humidade, os especialistas garantem que o desumidificador pode ser um investimento relevante para melhorar o conforto, a eficiência doméstica e a qualidade do ar em casa.