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Com a chegada do frio, secar a roupa dentro de casa torna-se um desafio, e a humidade nas divisões também. Com a Black Friday antecipada, o desumidificador Devola de 20 L passou de 193,13€ para 132,46€, uma descida de 31%. Tem selo Escolha da Amazon, mais de 200 compras só no último mês e uma nota média de 4,6 em 5 estrelas, com quase 200 avaliações.

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Pensado para secar a roupa

O modo roupa é um dos grandes argumentos. A marca fala em secagem contínua de alta velocidade, com um fluxo de ar de 190 m³/h. “O programa de roupa funciona mesmo bem. Recomendaria o de 20 L”, escreve um comprador. Outro conta que o comprou para secar a roupa dentro de casa e que o consegue mudar com facilidade de divisão para divisão, porque tem rodas.

Também há quem o use para o mesmo fim e fique satisfeito: “Estamos a usá-lo para ajudar a secar a roupa e funciona na perfeição”, diz uma utilizadora. Outra resume: “Silencioso e seca a roupa depressa”.

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Silencioso, até à noite

O aparelho tem o selo Quiet Mark, que distingue produtos silenciosos, e os clientes confirmam. “No modo roupa não faz barulho, por isso deixo-o ligado durante a noite sem que me perturbe o sono”, conta um utilizador. Outro garante que é “incrivelmente silencioso a funcionar” e que retira uma boa quantidade de humidade do ar. Uma compradora de França destaca que o modo noite “é uma maravilha”.

Apanha muita água

A marca indica uma capacidade de desumidificação até 20 litros por dia. Os clientes ficam muitas vezes surpreendidos com a quantidade de água recolhida. “Fiquei surpreendida com a quantidade de água que apanhou”, escreve uma utilizadora, que acrescenta que é muito fácil de esvaziar. Outra diz: “É difícil acreditar que uma casa tenha tanta humidade, mas esta máquina despacha o trabalho”.

Um comprador conta que o usou numa cozinha, depois de uma fuga de água ter sido detetada e reparada: “Enche o depósito de 24 em 24 horas. A cozinha está agora seca”.

Filtro de carbono, higrómetro e drenagem contínua

Tem filtro de carbono, que ajuda a reduzir odores, e filtro de pó. Inclui ecrã tátil digital, higrómetro ajustável, temporizador, manípulo para transporte e depósito de 2,9 litros. Quem não quiser esvaziar o depósito pode ligar o dreno contínuo.

Os compradores destacam também a simplicidade. “Muito fácil de usar”, escrevem vários, e um deles acrescenta que o aparelho é relativamente leve e que gosta do aspeto.

Um preço bem abaixo do original

Este ano, com a Black Friday antecipada, o desumidificador Devola de 20 L está a 132,46€, abaixo dos 193,13€ de preço mediano. “Ótimo preço, fez o trabalho e é fácil de mudar de sítio”, resume um comprador.

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