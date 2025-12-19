Facebook Instagram
Dias frios à porta: desumidificador de 16L com Wi-Fi e Alexa está em promoção

Com a temperatura a descer, é hora de eliminar a humidade e o mofo de vez
IOL
Há 3 min

Este artigo pode conter links afiliados*

O Comfee Easy Dry 16L, nova versão de 2025, é um desumidificador pensado para ajudar a manter o nível de humidade equilibrado em divisões de média dimensão, com um funcionamento eficiente e discreto no dia a dia. Com os dias mais frios a aproximarem-se e a entrada no inverno cada vez mais perto, torna-se especialmente útil para evitar condensação nas janelas, paredes húmidas e cheiros desagradáveis. Conta com milhares de avaliações e uma classificação média de 4,4 estrelas, sendo um dos modelos mais procurados do momento, com mais de 500 compras registadas no último mês.

Com capacidade para retirar até 16 litros de água do ar ao longo de um dia, é indicado para divisões entre 29 m² e 44 m². O depósito tem 3 litros, o que significa que vai sendo esvaziado sempre que enche, ou pode funcionar de forma contínua através de uma mangueira, sem interrupções. Vários utilizadores referem a eficácia logo nas primeiras horas: “Em menos de 12 horas o depósito ficou cheio e a humidade baixou bastante”, partilha um comprador.

O funcionamento pode ser ajustado conforme a necessidade, incluindo modo automático, modo de secagem de roupa e função de purificação antibacteriana. É possível definir o nível de humidade pretendido, escolher entre três velocidades e programar o temporizador até 24 horas. O funcionamento silencioso é um dos pontos mais elogiados: “É tão silencioso que consigo tê-lo ligado à noite sem incomodar”, refere um utilizador.

A compatibilidade com Wi-Fi, aplicação móvel e Alexa permite controlar o desumidificador mesmo à distância, facilitando o uso diário. O ecrã indica o nível de humidade do espaço em tempo real, ajudando a perceber quando o ambiente já está mais equilibrado. A manutenção é simples, com aviso de depósito cheio e filtro fácil de limpar.

Graças às rodas multidirecionais e pegas integradas, este modelo pode ser movido facilmente entre divisões, sendo adequado para quartos, salas, lavandarias, cozinhas ou zonas mais húmidas da casa, como caves e sótãos. Para quem procura uma forma prática de melhorar o conforto interior durante o inverno, o Comfee Easy Dry 16L surge como uma opção fiável, bem avaliada e pensada para o uso diário.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

