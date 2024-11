Estes são os erros mais frequentes ao usar um desumidificador em casa

O desumidificador é um investimento inteligente para sua casa: além de acelerar o processo de secar a roupa (veja aqui como), contribui para a saúde respiratória e evita o surgimento de mofo e umidade. No entanto, para aproveitar todos os seus benefícios, é importante utilizá-lo corretamente. Para aproveitar ao máximo o seu desumidificador, evite os erros mais comuns que reduzem a sua eficiência. Veja como pode manter o aparelho a funcionar corretamente e melhorar a qualidade do ar em casa, de acordo com os conselhos do site especializado Ideal Home.

Colocá-lo na posição errada

Para secar roupa com o desumidificador, deve posicioná-lo de modo que o ar seco passe diretamente sobre as roupas. Esta disposição acelera o processo de secagem.

Não limpar ou trocar o filtro regularmente

É essencial limpar e trocar o filtro do desumidificador para evitar a acumulação de pó, pelos e outras partículas que reduzem o desempenho do aparelho. Verifique o filtro mensalmente e limpe-o com um pano húmido para garantir o bom funcionamento. Troque o filtro periodicamente, especialmente com uso frequente.

Colocá-lo num local inadequado

Posicione o desumidificador próximo à fonte de humidade, garantindo que tenha circulação de ar suficiente ao redor. Evite colocá-lo na casa de banho ou próximo a paredes e portas, pois isso pode limitar a sua eficiência.

Assumir que secar roupa no estendal interior é mais barato

Secar roupa em espaços fechados pode aumentar a humidade, provocando condensação e mofo. Um desumidificador ajuda a manter o ambiente seco, evitando danos como odores e manchas de humidade nos móveis e paredes.

Esquecer-se de esvaziar o reservatório de água

Esvazie o reservatório de água regularmente para evitar que o aparelho fique ineficaz ou gaste energia sem utilidade. Mantenha o olho no nível de água para garantir que o desumidificador funcione adequadamente.

Não ajustar corretamente o humidóstato

Configure o humidóstato para um nível de humidade adequado (entre 40% e 60%). Se o ajustar demasiado alto, o aparelho desliga-se antes de alcançar a humidade ideal. Se o definir demasiado baixo, o desumidificador trabalhará em excesso, aumentando os custos de energia.

Achar que o desumidificador é caro

Há cada vez soluções mais económicas. O desumidificador ajuda a reduzir a humidade em casa e até contribui para poupar energia, pois ar seco é mais fácil de aquecer. Alguns modelos consomem apenas 150-200 watts por hora, uma opção acessível para melhorar o conforto em casa.

Colocá-lo muito próximo da parede

Para um funcionamento eficiente, posicione o desumidificador a pelo menos 20 centímetros de qualquer parede e evite áreas com correntes de ar, como perto de janelas e portas.

Escolher o tamanho errado

Escolha o desumidificador conforme o tamanho e necessidade do espaço. Em casas até três quartos, modelos de 10 a 12 litros são suficientes. Para áreas maiores ou com mais humidade, opte por aparelhos de 20 a 25 litros.

Não pesquisar o suficiente antes de comprar

Considere fatores como o tamanho, funcionalidades, consumo de energia e garantia antes de comprar um desumidificador. Para quem usa o aparelho para secar roupa, um modelo com modo de secagem específico pode ser mais eficiente.

Ignorar o mofo no reservatório

O desumidificador não elimina o mofo, mas impede que ele se espalhe. No entanto, o reservatório pode acumular mofo se não for limpo regularmente. Tenha atenção aos sinais de mofo no aparelho para evitar problemas futuros.