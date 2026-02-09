Facebook Instagram
Humidade e bolor? Este aparelho compacto acaba com tudo e está a metade do preço

Este desumidificador recolhe 12 litros por dia e o preço caiu a pique

IOL
Hoje às 10:23

Este artigo pode conter links afiliados*

Este gerador portátil alimenta o frigorífico, portátil e telemóveis. E não tem o preço que imagina

Não pára de chover em Portugal e, com fevereiro ainda no início, os dias húmidos e cinzentos prometem continuar. Nesta altura do ano, a humidade instala-se facilmente nas casas: a roupa demora a secar, as janelas ficam constantemente embaciadas e começam a surgir manchas nas paredes. É precisamente neste cenário que o desumidificador CONOPU Plus de 12 litros se tem destacado, sobretudo agora que o seu preço caiu a pique — passou de 152€ para 68€, um valor pouco habitual para um equipamento com estas características.

Na Amazon, este modelo soma atualmente uma média de 4,2 estrelas em mais de 600 avaliações e registou mais de 1000 compras apenas no último mês, números que ajudam a explicar a procura crescente. Pensado para divisões médias, consegue retirar até 12 litros de água do ar por dia, ajudando a manter os espaços mais secos e confortáveis. Inclui vários modos de funcionamento, temporizador de 24 horas, modo noturno mais silencioso, depósito interno e ainda a possibilidade de drenagem contínua, evitando ter de esvaziar o reservatório com frequência. Existe também uma função dedicada à secagem de roupa no interior, particularmente útil nos meses de chuva.

Nas avaliações, muitos utilizadores destacam a eficácia quase imediata e o baixo nível de ruído. Um dos comentários refere que “o funcionamento é muito silencioso, mesmo após uma utilização prolongada, e posso colocá-lo em qualquer divisão sem incomodar ninguém”. Outro sublinha a capacidade de recolha de água: “recolhe uma quantidade de água incrível e respira-se muito melhor”. Há ainda quem note melhorias claras em problemas antigos de condensação e bolor, explicando que “acabámos com os problemas de condensação em casa e tudo o que isso acarreta”.

Adquira o desumidificador aqui

conopu plus desumidificador

A facilidade de utilização e a versatilidade também surgem como pontos fortes. A possibilidade de escolher entre o depósito integrado ou o tubo de escoamento direto é vista como uma grande vantagem em casas mais húmidas. Um utilizador resume a experiência de forma simples: “em poucos dias, o ambiente ficou mais seco, fresco e confortável”. Outros acrescentam que, apesar do tamanho compacto, a potência surpreende e o manuseamento é intuitivo.

Com um desconto tão acentuado e avaliações tão consistentes, o CONOPU Plus apresenta-se como uma oportunidade rara para quem procura um desumidificador eficaz por menos de 100 euros. Para enfrentar os meses de chuva que ainda aí vêm, ajudar a secar a roupa mais depressa e proteger a casa da humidade, é difícil encontrar uma alternativa tão completa a este preço.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

