Adeus humidade e mofo. Este desumidificador é de baixo consumo e custa menos de 50 euros

Os dias frios trazem consigo aqueles problemas que ninguém aprecia: janelas embaciadas, manchas de humidade nas paredes e aquele cheiro característico a mofo. Se há uns anos os desumidificadores eram um investimento considerável, hoje existem opções para todos os orçamentos. Entre os mais procurados na Amazon está um modelo silencioso e compacto que, por 42 euros, promete dar conta do recado sem pesar na conta da luz.

Elegante e moderno

Em casa, cada centímetro conta. O BigDry 2000 Light Black parece ter sido desenhado a pensar nisso mesmo: formato cilíndrico elegante em preto mate, um toque de luz turquesa e dimensões que permitem colocá-lo em qualquer canto. Um aparelho que não destoa numa sala minimalista ou num quarto contemporâneo.

Pequeno no consumo, grande no resultado

Na hora de escolher um eletrodoméstico, a conta da luz pesa na decisão. Com um consumo de apenas 23W - um valor bastante reduzido para este tipo de aparelho - este desumidificador trabalha discretamente dia e noite. O depósito de 600ml aguenta bem uma noite inteira de funcionamento, captando até 300ml de humidade por dia.

Fácil de usar

Quem não gosta de aparelhos que facilitam a vida? Este funciona com um simples toque e trata do resto sozinho. Quando o depósito enche, desliga-se automaticamente. É tão leve que pode acompanhar-nos pela casa: hoje no quarto, amanhã na sala de estar.

Do problema à solução: histórias reais

As 2.128 avaliações na Amazon, com média de 4 estrelas, contam histórias de casas mais confortáveis: "Logo na primeira noite notei a diferença no ar do quarto", partilha uma compradora entusiasmada. Uma família da zona costeira conta a sua experiência: "Começámos com um no quarto das crianças e acabámos por comprar outro para o nosso - funcionam mesmo bem." Outro utilizador destaca a praticidade: "De manhã vejo o depósito com água e o quarto sem aquela humidade típica do inverno." A simplicidade conquistou muitos compradores: "Um botão para ligar, outro para desligar e zero complicações", resume um cliente satisfeito. "Tão silencioso que às vezes esqueço que está ligado", acrescenta outro.

