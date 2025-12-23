Facebook Instagram
Este desumidificador silencioso tem depósito XXL e desliga-se sozinho quando está cheio

A humidade excessiva pode transformar-se em pesadelo e este desumidificador promete acabar com o problema por menos de 80 euros
IOL
Hoje às 12:23

Este artigo pode conter links afiliados*

Aquece rapidamente, é silencioso e seguro: o aquecedor que vendeu 800 unidades no último mês

A humidade excessiva continua a ser um dos problemas mais comuns nas casas portuguesas, sobretudo durante os meses frios. O desumidificador elétrico da CURVAOP tem ganho destaque na Amazon por reunir características pouco habituais nesta gama de preços, surgindo atualmente por menos de 80 euros, depois de já ter custado cerca de 100 euros. No último mês, registou mais de 100 compras, um sinal claro do interesse crescente por este modelo compacto.

Indicado para divisões até 20 m², este desumidificador destaca-se pela capacidade do depósito, com 2,5 litros, superior à média dos modelos compactos. Esta dimensão permite um funcionamento contínuo mais prolongado, reduzindo a necessidade de esvaziamento frequente. Em condições específicas de temperatura e humidade, consegue remover até 800 ml de água por dia, contribuindo para um ambiente mais seco e confortável.

Adquira o desumidificador aqui

desumidificador

O funcionamento foi pensado para se adaptar ao ritmo da casa. Estão disponíveis três níveis de intensidade, bem como um modo automático que interrompe o funcionamento quando a humidade desce para valores equilibrados. O modo noturno reduz o ruído e desliga o visor, tornando-o adequado para quartos e zonas de descanso. O temporizador, que pode ser programado até 48 horas, permite ajustar o funcionamento ao longo do dia ou da noite.

Em termos de segurança, o aparelho desliga-se automaticamente quando o depósito está cheio e inclui um sistema de descongelação automática, garantindo um desempenho estável mesmo em ambientes mais frios. O painel LCD frontal apresenta os níveis de humidade e temperatura em tempo real, facilitando o controlo. Nas avaliações, os utilizadores referem melhorias visíveis na condensação das janelas, na secagem de roupa dentro de casa e na qualidade do ar em divisões pequenas, destacando também o funcionamento silencioso e o design discreto.

