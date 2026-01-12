"O cheiro a mofo desapareceu": mais de 700 pessoas compraram este desumidificador no último mês

Janeiro traz frio, mas também traz outro problema comum em muitas casas: a humidade. Janelas embaciadas, cheiro a mofo e divisões que nunca parecem verdadeiramente secas fazem parte da rotina de inverno de muita gente. É neste cenário que o desumidificador CONOPU Plus de 12 litros surge como uma opção bastante procurada na Amazon. O preço recomendado é de 152€, mas encontra-se atualmente por 86,89€, o que representa um desconto de 42%. A popularidade é evidente, com uma média de 4,3 estrelas em 5 e mais de 700 unidades compradas apenas no último mês.

Este modelo foi pensado para lidar com níveis elevados de humidade em divisões médias. Consegue retirar até 12 litros de água do ar por dia, ajudando a tornar os espaços mais secos e confortáveis. Apesar da capacidade, o consumo de energia é reduzido, funcionando com uma potência moderada que permite uma utilização prolongada sem grande impacto na fatura da eletricidade. Dispõe de diferentes modos de funcionamento, incluindo um modo mais intenso para quando a humidade é elevada e um modo noturno mais silencioso, adequado para uso contínuo durante a noite. Inclui ainda temporizador, depósito interno e a possibilidade de escoamento direto da água, evitando ter de esvaziar o reservatório com frequência. Existe também uma função pensada para ajudar na secagem da roupa dentro de casa, algo especialmente útil nos meses frios e chuvosos.

Adquira aqui o desumidificador

Nas opiniões de quem já o utiliza, surgem referências frequentes à eficácia logo nos primeiros minutos de funcionamento. Há relatos de divisões com cheiro a mofo que rapidamente se tornam mais agradáveis e de janelas onde a condensação desaparece por completo. Muitos destacam o funcionamento relativamente silencioso e a facilidade de utilização do painel de controlo. Em casas com vários quartos, o aparelho tem sido usado de forma contínua para controlar a humidade de um piso inteiro. A possibilidade de drenagem contínua é vista como uma grande vantagem, sobretudo em ambientes muito húmidos.

Para quem enfrenta problemas de humidade em casa durante o inverno, este desumidificador da CONOPU apresenta-se como uma escolha sólida, bem avaliada e com um desconto significativo ativo neste momento.