Facebook Instagram
Descobertas

"O cheiro a mofo desapareceu": mais de 700 pessoas compraram este desumidificador no último mês

Quando a humidade se instala, um bom desumidificador deixa de ser opcional.

IOL
Hoje às 10:57

Este artigo pode conter links afiliados*

Noites de inverno mais quentes? Este edredão da Pikolin está a preço de saldo na Amazon

Janeiro traz frio, mas também traz outro problema comum em muitas casas: a humidade. Janelas embaciadas, cheiro a mofo e divisões que nunca parecem verdadeiramente secas fazem parte da rotina de inverno de muita gente. É neste cenário que o desumidificador CONOPU Plus de 12 litros surge como uma opção bastante procurada na Amazon. O preço recomendado é de 152€, mas encontra-se atualmente por 86,89€, o que representa um desconto de 42%. A popularidade é evidente, com uma média de 4,3 estrelas em 5 e mais de 700 unidades compradas apenas no último mês.

Este modelo foi pensado para lidar com níveis elevados de humidade em divisões médias. Consegue retirar até 12 litros de água do ar por dia, ajudando a tornar os espaços mais secos e confortáveis. Apesar da capacidade, o consumo de energia é reduzido, funcionando com uma potência moderada que permite uma utilização prolongada sem grande impacto na fatura da eletricidade. Dispõe de diferentes modos de funcionamento, incluindo um modo mais intenso para quando a humidade é elevada e um modo noturno mais silencioso, adequado para uso contínuo durante a noite. Inclui ainda temporizador, depósito interno e a possibilidade de escoamento direto da água, evitando ter de esvaziar o reservatório com frequência. Existe também uma função pensada para ajudar na secagem da roupa dentro de casa, algo especialmente útil nos meses frios e chuvosos.

Adquira aqui o desumidificador 

desumidificador conopu plus

Nas opiniões de quem já o utiliza, surgem referências frequentes à eficácia logo nos primeiros minutos de funcionamento. Há relatos de divisões com cheiro a mofo que rapidamente se tornam mais agradáveis e de janelas onde a condensação desaparece por completo. Muitos destacam o funcionamento relativamente silencioso e a facilidade de utilização do painel de controlo. Em casas com vários quartos, o aparelho tem sido usado de forma contínua para controlar a humidade de um piso inteiro. A possibilidade de drenagem contínua é vista como uma grande vantagem, sobretudo em ambientes muito húmidos. 

Para quem enfrenta problemas de humidade em casa durante o inverno, este desumidificador da CONOPU apresenta-se como uma escolha sólida, bem avaliada e com um desconto significativo ativo neste momento.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Noites de inverno mais quentes? Este edredão da Pikolin está a preço de saldo na Amazon
Esqueça a roupa húmida durante dias: esta cobertura para estendal seca tudo em horas
Faz como a Rebeca Caldeira e arruma o ferro de engomar para sempre
Voltaria a comprar sem hesitar." Esta air fryer de 5L passou de 122 para 71 euros
Este aspirador caiu para menos de 100 euros e os compradores comparam-no ao Dyson
Preço deste robot que aspira e lava numa só passagem caiu de 499€ para 199€
Para alergias, pelos de animais e odores: este purificador soma milhares de elogios
Mãos geladas em casa ou na rua? Este aquecedor portátil está com 56% de desconto
Mais Vistos
00:01:51
1ª Companhia
Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve
tvi
00:03:08
1ª Companhia
Filipe Delgado faz partilha íntima sobre o marido: «Este casamento é um desafio...»
tvi
00:01:00
1ª Companhia
Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!
tvi
00:04:46
V+ Fama
Francisco Monteiro e Ana Batista juntos? Ex-concorrente deixa tudo a limpo
tvi
Destaques IOL
Hidratação
Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial
Dicas
Este é o segredo para deixar os vidros das janelas brilhantes e sem manchas
Psicologia
Tem uma cadeira com uma pilha de roupa no quarto? O que isto diz sobre si, segundo a Psicologia
Justiça
Mulher foi sujeita a quatro anos de quimioterapia. Afinal, não tinha cancro
Mais Lidas
Tempo
Chuva forte e rajadas de vento até 90 km/hora: estes vão ser os distritos mais afetados
away
Famosos
Francisco Monteiro apaixonado por ex-concorrente do "Secret Story"? Zaza responde sem rodeios!
selfie
Famosos
Arrepiante! Após funeral de Maycon Doulgas, Renata Reis revela nova tatuagem
selfie
Dois às 10
Depois de três anos de 'dores de cabeça', Cristiano Ronaldo toma decisão inesperada
tvi
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Liga
Gil Vicente aceita oferta do Flamengo por Andrew
maisfutebol