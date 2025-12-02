Facebook Instagram
Como fazer pequenos desumidificadores para roupeiros: só precisa de sal grosso e amaciador

Depois de lavar bem recipientes de plástico que iriam para o lixo, siga estes passos rápidos para criar este anti-mofo aromatizado
IOL
Hoje às 13:00
Chegou a época do cheiro a mofo e estes sacos 'engolem' a humidade dos roupeiros

É uma solução caseira simples, económica e perfeita para manter os armários livres de mofo e com um aroma agradável. Em vez de deitar fora recipientes de plástico que já não usa, pode transformá-los em pequenos desumidificadores que funcionam muito bem em armários, baús ou qualquer espaço onde a humidade insiste em aparecer.

Depois de lavar bem os recipientes, basta seguir alguns passos rápidos para criar este anti-mofo aromatizado, como indicados pela influencer @sorrialista.

Faça furos na tampa do recipiente para permitir a circulação do ar (no vídeo abaixo, é possível ver como fazer os furos com um garfo aquecido no fogão)

  • Coloque 5 colheres de sal grosso dentro do recipiente
  • Adicione uma tampa de amaciador de roupa
  • Feche o recipiente e agite
  • Coloque no interior do espaço húmido que deseja tratar

Com este truque simples, os seus armários ficam protegidos da humidade e ainda ganham um toque perfumado — tudo com materiais que já tinha em casa.

Como fazer pequenos desumidificadores para roupeiros: só precisa de sal grosso e amaciador
