Como fazer pequenos desumidificadores para roupeiros: só precisa de sal grosso e amaciador

É uma solução caseira simples, económica e perfeita para manter os armários livres de mofo e com um aroma agradável. Em vez de deitar fora recipientes de plástico que já não usa, pode transformá-los em pequenos desumidificadores que funcionam muito bem em armários, baús ou qualquer espaço onde a humidade insiste em aparecer.
Depois de lavar bem os recipientes, basta seguir alguns passos rápidos para criar este anti-mofo aromatizado, como indicados pela influencer @sorrialista.
Faça furos na tampa do recipiente para permitir a circulação do ar (no vídeo abaixo, é possível ver como fazer os furos com um garfo aquecido no fogão)
- Coloque 5 colheres de sal grosso dentro do recipiente
- Adicione uma tampa de amaciador de roupa
- Feche o recipiente e agite
- Coloque no interior do espaço húmido que deseja tratar
Com este truque simples, os seus armários ficam protegidos da humidade e ainda ganham um toque perfumado — tudo com materiais que já tinha em casa.