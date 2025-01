Erros que impedem o desumidificador de ajudar a secar a roupa

Os desumidificadores têm sido essenciais nas casas e cada vez mais pessoas têm aderido, principalmente durante estes meses mais frios e húmidos. Além de ajudarem na redução de humidade e prevenir o crescimento de mofo e bolor, são uma ótima forma para secar roupa em casa. No entanto, para que funcionem da melhor forma, é essencial utilizá-los corretamente e evitar erros comuns.

O jornal Express, cita que especialistas apontaram alguns problemas relacionados com o uso deste equipamento, especialmente do tamanho errado do mesmo. Segundo os especialistas, um desumidificador demasiado pequeno não consegue remover a humidade de forma eficaz, enquanto que um modelo grande pode consumir mais energia do que o necessário.

Outro erro frequente é a colocação incorreta do desumidificador nas divisões da casa. Posicioná-lo em cantos ou junto a paredes pode impedir a circulação de ar. Para garantir que funcione da melhor maneira, o ideal é colocá-lo no centro da divisão que deseja desumidificar.

Para além disso, é importante ajustar as configurações do desumidificador. Definir um nível de humidade muito baixo pode deixar o ar bastante seco, enquanto um ajuste demasiado alto não resolve o problema da humidade.

Por fim, especialistas aconselham ainda uma manutenção com regularidade. Filtros sujos ou água acumulada no reservatório podem causar estragos no desumidificador. Por isso, limpe os filtros regularmente e siga as instruções.