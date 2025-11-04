Facebook Instagram
O que deve (e não deve) fazer ao usar o desumidificador em casa

Se costuma secar a roupa ao pé do desumidificar e não fica totalmente seca, saiba os erros que podem estar a impedir
IOL
Hoje às 15:30
Os desumidificadores tornaram-se presença habitual nas casas portuguesas, sobretudo durante os meses frios e húmidos. Estes aparelhos ajudam não só a reduzir os níveis de humidade e a evitar o aparecimento de mofo e bolor, como também são uma alternativa prática para secar a roupa dentro de casa. No entanto, para garantir o seu bom desempenho, é fundamental utilizá-los corretamente e evitar alguns erros comuns.

De acordo com o jornal Express, especialistas alertam que a escolha do tamanho certo é um dos fatores mais importantes. Um desumidificador demasiado pequeno pode não ser capaz de eliminar a humidade de forma eficaz, enquanto um modelo muito grande pode gastar mais energia do que o necessário.

Outro erro recorrente está na posição do aparelho. Colocá-lo encostado a paredes ou em cantos limita a circulação de ar, comprometendo o seu funcionamento. A recomendação é simples: deve ser colocado no centro da divisão, onde possa atuar de forma uniforme.

Também as definições merecem atenção. Regular o nível de humidade para valores demasiado baixos pode deixar o ambiente seco e desconfortável, ao passo que um ajuste alto demais não resolve o problema da humidade.

Por fim, a manutenção regular é essencial. Filtros sujos ou água acumulada no reservatório podem danificar o equipamento. Para prolongar a vida útil do desumidificador, é importante limpar os filtros frequentemente e seguir as instruções do fabricante.

away