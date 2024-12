Tem desumidificador em casa? Aprenda a usá-lo para secar roupa e evitar a humidade e o bolor

Secar a roupa adequadamente no inverno é essencial para evitar problemas de saúde associados à humidade e ao bolor. Para muitos, a solução passa pela utilização de um desumidificador e os especialistas revelam um truque simples e eficaz que o pode ajudar a secar a roupa em metade do tempo.

Esta dica foi partilhada num artigo do site Bristol Live, que cita um influencer de dicas domésticas: «Pendure a sua roupa molhada no interior e coloque o desumidificador por baixo ou ao lado. Testámos isto em duas cargas idênticas de roupa, com e sem desumidificador, e a conclusão foi que o uso do desumidificador reduziu o tempo de secagem em quase metade».

A experiência revelou que o uso do desumidificador não só acelera a secagem, como também extrai cerca de dois litros de água do ar. Além de poupar tempo, este método ajuda a prevenir o aparecimento de bolor e humidade dentro de casa, problemas que são comuns durante estes meses mais frios.

Quando seca roupa em casa, é importante considerar em que divisão evitar para prevenir o aparecimento de bolor. Os investigadores alertam que secar roupa no quarto pode levar a problemas como humidade, bolor e potenciais riscos para a saúde.

Os especialistas em roupa da In The Wash garantiram que «manter roupa húmida nas divisões onde vive não só incentiva o aparecimento de bolor e humidade, como também pode causar problemas respiratórios, além de que a roupa molhada pode ter um odor desagradável. O quarto é uma das divisões onde passa mais tempo».

Se não tem desumidificador, esta dica também é para si: saiba como fazer um desumidificador caseiro que é essencial para divisões da casa sujeitas a humidade, tal como a casa de banho.