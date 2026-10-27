Dicas
Garrafa de água térmica
Garrafa de água térmica |

Image by freepik

Lava as garrafas do ginásio e ficam a saber a detergente? A solução está na secção dos bebés
IOL
Hoje às 14:58
Mais 4 sugestões
IKEA lança a peça mais incrível de sempre para a nossa cozinha: faz três funções numa só e custa menos de 20 euros
Esqueça o forno: este truque deixa as castanhas na air fryer fáceis de descascar e a saber às "castanhas de rua"
Usa uma garrafa de água reutilizável todos os dias? Este hábito pode estar a pôr a sua saúde em risco
Se transpira muito durante a noite, não ignore: o corpo pode estar a tentar dar-lhe um alerta

Nunca chegaríamos lá sozinhos: este produto de bebé elimina o sabor a detergente das garrafas do ginásio

É um problema comum a muita gente, especialmente a quem vai ao ginásio ou transporta a garrafa de água de um lado para o outro todos os dias. Quando a tentamos lavar à mão, o sabor a detergente teima em ficar, e a primeira golada leva-nos de volta à banca da cozinha.

Foi por isso que Madalena Limas, mãe de uma menina de dois anos e conhecida pelos conteúdos de lifestyle e maternidade que partilha nas redes sociais, decidiu gravar um vídeo espontâneo, a meio de uma lavagem de loiça, para revelar o truque que resolveu o problema lá em casa.

A solução, explica, é simples: usar detergente para biberões. Num tom descontraído, a influencer confessou que está farta de lavar a garrafa e passar uma semana a beber água com “sabor a fairy”, um problema que se estende aos tupperwares de plástico e a tudo o que acaba por ficar com gosto a detergente. O segredo está na formulação deste produto, pensado para não deixar qualquer sabor ou cheiro residual, o que garante que a água sabe apenas a água.

Madalena Limas mostrou o frasco que tem em casa, do Mercadona, e lembrou que o Continente também disponibiliza uma opção semelhante. E deixa um conselho que desfaz qualquer hesitação: mesmo quem não tem filhos deve comprar este detergente, porque o propósito se aplica a qualquer casa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Veja o vídeo:

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
IKEA lança a peça mais incrível de sempre para a nossa cozinha: faz três funções numa só e custa menos de 20 euros
Esqueça o forno: este truque deixa as castanhas na air fryer fáceis de descascar e a saber às "castanhas de rua"
Usa uma garrafa de água reutilizável todos os dias? Este hábito pode estar a pôr a sua saúde em risco
Se transpira muito durante a noite, não ignore: o corpo pode estar a tentar dar-lhe um alerta