Lava as garrafas do ginásio e ficam a saber a detergente? A solução está na secção dos bebés

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É um problema comum a muita gente, especialmente a quem vai ao ginásio ou transporta a garrafa de água de um lado para o outro todos os dias. Quando a tentamos lavar à mão, o sabor a detergente teima em ficar, e a primeira golada leva-nos de volta à banca da cozinha.

Foi por isso que Madalena Limas, mãe de uma menina de dois anos e conhecida pelos conteúdos de lifestyle e maternidade que partilha nas redes sociais, decidiu gravar um vídeo espontâneo, a meio de uma lavagem de loiça, para revelar o truque que resolveu o problema lá em casa.

A solução, explica, é simples: usar detergente para biberões. Num tom descontraído, a influencer confessou que está farta de lavar a garrafa e passar uma semana a beber água com “sabor a fairy”, um problema que se estende aos tupperwares de plástico e a tudo o que acaba por ficar com gosto a detergente. O segredo está na formulação deste produto, pensado para não deixar qualquer sabor ou cheiro residual, o que garante que a água sabe apenas a água.

Madalena Limas mostrou o frasco que tem em casa, do Mercadona, e lembrou que o Continente também disponibiliza uma opção semelhante. E deixa um conselho que desfaz qualquer hesitação: mesmo quem não tem filhos deve comprar este detergente, porque o propósito se aplica a qualquer casa.

Veja o vídeo: