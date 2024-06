É um dos erros mais comuns com máquinas da loiça e continua a surpreender quem o comete

Para qualquer leigo em eletrodomésticos e química, como a maioria de nós, é difícil perceber porque é tão proibido utilizar o detergente de loiça manual na máquina de lavar loiça. É um detergente, é para a loiça e dissolve gorduras. Qual, então, o problema de o usar na máquina?

Se está entre os milhares de utilizadores que experimentaram deitar detergente manual na máquina já saberá do que falamos: um festival de espuma imenso, que pode até causar danos no aparelho. Se estiver nesta situação, calma. Os especialistas do American Cleaning Institute explicam o que deve fazer:

Se perceber o erro antes de iniciar o ciclo de lavagem, remova o detergente manual e use papel de cozinha seco para retirar o detergente líquido do compartimento. Pode ser necessário usar um pano húmido para remover qualquer resíduo de sabão.

Caso o ciclo já tenha começado e já esteja a viver uma festa da espuma, interrompa o ciclo e siga estes passos:

Retire a loiça: remova todas as peças da máquina e enxague-as com água limpa para remover o excesso de sabão.

Livre-se da espuma: use uma tigela para retirar o máximo possível da espuma de dentro da máquina. Em seguida, borrife água fria nas superfícies internas para ajudar a deslocar a espuma restante para o fundo, onde poderá removê-la mais facilmente.

Ciclo de enxaguamento: faça um ciclo de enxaguamento em vazio antes de carregar a máquina novamente para um ciclo de lavagem normal.

A espuma transbordou? Se a espuma conseguir sair da máquina e chegar ao chão, a limpeza pode ser feita de forma mais eficiente com uma toalha de banho grande para cobrir a espuma, ajudando a reduzir o volume e facilitando a limpeza.