Ainda usa o detergente tal como o compra? Esta receita vai deixá-lo muito mais poderoso e perfumado

A influencer espanhola María Belén Romera Plazas, que conta com perto de 200 mil seguidores no Instagram pelas suas dicas domésticas, partilhou uma receita para preparar o detergente de roupa, tornando-o muito mais eficaz na limpeza e com um odor muito mais duradouro.

Este detergente é adequado para todo o tipo de roupa, seja branca ou de cor. Para utilizá-lo, deve configurar a temperatura da máquina de lavar para 40 graus. É recomendado colocar a mistura diretamente no tambor da máquina, embora também possa pô-la no compartimento do detergente para dosear melhor a quantidade. "Basta uma pequena quantidade para obter resultados surpreendentes, mas diretamente no tambor o efeito é ainda melhor. Vai ficar impressionado com a limpeza da sua roupa", sublinha a instagrammer espanhola.

Para preparar este detergente potente vai precisar de:

1 quilo de detergente em pó à escolha

1 embalagem de percarbonato de sódio (existe à venda na Mercadona ou no Pingo Doce)

200 gramas de lascas de sabão (pode usar um ralador para ralar um sabão azul e branco, por exemplo)

200 gramas de pérolas intensificadoras de perfume

O percarbonato de sódio não faz desbotar a roupa, por isso pode usá-lo em roupas de cor sem qualquer receio. Na roupas branca vai ter um efeito de intensificador da brancura, evitando o amarelamento e destacando a luminosidade do tecido. "É uma verdadeira bomba contra a sujidade das roupas!", garante esta influencer.

Veja como é preparada esta mistura: