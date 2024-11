Sem acesso à internet e com 10 dias de autonomia: detox digital é tendência e este telemóvel é a prova

Desligar é palavra de ordem nos dias que correm. Num movimento contrário ao que foram as últimas décadas, muitos são os que se rendem à tendência de se desintoxicarem do digital. O SPC Wild é um telemóvel 4G com tampa e sem ligação à internet, focado na simplicidade e na desconexão digital.

Este modelo é-nos apresentado pela marca SPC e insere-se na tendência crescente de reduzir o tempo passado nos ecrãs, oferecendo uma alternativa prática e funcional para quem quer uma relação mais saudável com a tecnologia. Com um design retro, mas alinhado com as exigências modernas, o SPC WILD vem em cores vibrantes como Power Pink, Caribbean Green e Night Black, lembrando a estética dos anos 2000, mas com funcionalidades práticas para o dia a dia.

Sem acesso à internet, este telemóvel oferece, no entanto, uma boa cobertura de chamadas através de rede 4G e uma autonomia de até 10 dias, o que o torna ideal para férias ou para quem quer fugir à dependência do carregador. Além disso, conta com funcionalidades que mantêm o utilizador ligado com eficiência: capacidade Dual SIM, memória expansível até 64GB e até 8 contactos rápidos, para chamadas de emergência ou de uso frequente.

A pensar em segurança e acessibilidade, o SPC WILD inclui um botão SOS, que envia alertas de emergência para contactos pré-configurados com um simples toque, ideal para situações de necessidade. Equipado com uma entrada USB-C, permite um carregamento rápido e eficiente. Outra novidade é a opção de configuração remota: podes ajustar algumas definições através de outro telemóvel, enviando códigos específicos por SMS, o que facilita o uso por parte de utilizadores com menos afinidade com tecnologia.

Para além das funcionalidades básicas como chamadas e SMS, o SPC WILD traz algumas surpresas nostálgicas: rádio FM, uma lanterna e até o jogo Snake, que fez história nos telemóveis de outras épocas. A agenda permite armazenar até 500 contactos e oferece também uma câmara para fotos simples, combinando utilidade com toques de entretenimento.

As funções SMART HELP adicionam praticidade ao uso deste modelo. Por exemplo, podes receber notificações quando a bateria está a menos de 15% ou quando tens uma chamada perdida, enviando essas informações para um número de apoio. Se alguém ligar mais do que uma vez num curto espaço de tempo, o toque aumenta automaticamente, assegurando que não perdes chamadas importantes.

O WILD está à venda por 79,90 euros.