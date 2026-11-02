A "Black Friday" já começou: esta loja devolve a diferença se os preços baixarem

Fonte: Fnac Darty

Os consumidores já podem antecipar as compras de Black Friday na DARTY sem receio de perder futuras promoções. A marca garante a devolução da diferença de preço caso os produtos adquiridos baixem de valor durante a campanha, que decorre até 1 de dezembro.

Esperar pela Black Friday para conseguir o melhor preço ou aproveitar desde já uma promoção? A DARTY quer acabar com este dilema e anunciou uma campanha que permite antecipar as compras com a garantia de devolução da diferença caso o preço de um produto adquirido venha a baixar durante o período promocional.

A iniciativa está disponível até 1 de dezembro e abrange centenas de produtos da marca, especializada em tecnologia e eletrodomésticos.

Na prática, os consumidores podem comprar antecipadamente os equipamentos de que precisam sem terem de esperar pelos últimos dias de novembro para tentar encontrar um preço mais baixo. Se, durante a campanha, o preço do mesmo produto baixar, a DARTY compromete-se a devolver a diferença.

A medida pretende responder a uma das principais dúvidas dos consumidores nesta altura do ano: será melhor comprar agora ou esperar por uma eventual descida de preços durante a Black Friday?

DARTY aposta numa Black Friday sem incertezas

A campanha surge sob o conceito «Black Friday Surreal», inspirado nos imprevistos do quotidiano, nomeadamente nas situações em que vários equipamentos parecem avariar ao mesmo tempo.

A marca pretende posicionar-se como uma solução para quem precisa de substituir um eletrodoméstico ou equipamento tecnológico, mas também para quem já está a preparar as compras de Natal ou pretende aproveitar as oportunidades da Black Friday.

«A Black Friday é um dos momentos mais importantes do ano para os consumidores, mas pode também gerar dúvidas sobre qual será a melhor altura para comprar. Na DARTY, queremos resolver esta equação», afirma Inês Condeço, diretora de Marketing e Comunicação da FNAC DARTY Portugal.

A responsável acrescenta que o objetivo é permitir que os clientes aproveitem as primeiras oportunidades de compra sem a preocupação de poderem encontrar posteriormente o mesmo produto a um preço inferior.

Portes grátis nas compras online acima de 49 euros

Além da garantia de devolução da diferença de preço, a DARTY anuncia também portes de envio gratuitos para compras superiores a 49 euros realizadas através do site darty.pt.

A campanha tem presença nas lojas físicas da marca e na plataforma online, estando prevista a sua manutenção até 1 de dezembro.

Os consumidores interessados devem consultar as condições completas da campanha, nomeadamente os produtos abrangidos e as regras aplicáveis à devolução da diferença de preço, antes de efetuarem a compra.