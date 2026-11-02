Black Friday
Black Friday | Foto: Pexels

A "Black Friday" já começou: esta loja devolve a diferença se os preços baixarem
Mafalda Mourão
Ontem às 14:44
Fonte: Fnac Darty

Não precisa de esperar pela Black Friday para comprar mais barato. Esta marca promete devolver a diferença se o preço dos produtos baixar durante a campanha

Os consumidores já podem antecipar as compras de Black Friday na DARTY sem receio de perder futuras promoções. A marca garante a devolução da diferença de preço caso os produtos adquiridos baixem de valor durante a campanha, que decorre até 1 de dezembro.

Esperar pela Black Friday para conseguir o melhor preço ou aproveitar desde já uma promoção? A DARTY quer acabar com este dilema e anunciou uma campanha que permite antecipar as compras com a garantia de devolução da diferença caso o preço de um produto adquirido venha a baixar durante o período promocional.

A iniciativa está disponível até 1 de dezembro e abrange centenas de produtos da marca, especializada em tecnologia e eletrodomésticos.

Black Friday da Darty

Na prática, os consumidores podem comprar antecipadamente os equipamentos de que precisam sem terem de esperar pelos últimos dias de novembro para tentar encontrar um preço mais baixo. Se, durante a campanha, o preço do mesmo produto baixar, a DARTY compromete-se a devolver a diferença.

A medida pretende responder a uma das principais dúvidas dos consumidores nesta altura do ano: será melhor comprar agora ou esperar por uma eventual descida de preços durante a Black Friday?

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DARTY aposta numa Black Friday sem incertezas

A campanha surge sob o conceito «Black Friday Surreal», inspirado nos imprevistos do quotidiano, nomeadamente nas situações em que vários equipamentos parecem avariar ao mesmo tempo.

A marca pretende posicionar-se como uma solução para quem precisa de substituir um eletrodoméstico ou equipamento tecnológico, mas também para quem já está a preparar as compras de Natal ou pretende aproveitar as oportunidades da Black Friday.

«A Black Friday é um dos momentos mais importantes do ano para os consumidores, mas pode também gerar dúvidas sobre qual será a melhor altura para comprar. Na DARTY, queremos resolver esta equação», afirma Inês Condeço, diretora de Marketing e Comunicação da FNAC DARTY Portugal.

A responsável acrescenta que o objetivo é permitir que os clientes aproveitem as primeiras oportunidades de compra sem a preocupação de poderem encontrar posteriormente o mesmo produto a um preço inferior.

Portes grátis nas compras online acima de 49 euros

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Além da garantia de devolução da diferença de preço, a DARTY anuncia também portes de envio gratuitos para compras superiores a 49 euros realizadas através do site darty.pt.

A campanha tem presença nas lojas físicas da marca e na plataforma online, estando prevista a sua manutenção até 1 de dezembro.

Os consumidores interessados devem consultar as condições completas da campanha, nomeadamente os produtos abrangidos e as regras aplicáveis à devolução da diferença de preço, antes de efetuarem a compra.

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