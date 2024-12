O que muda no prémio de devolução de propinas com o Orçamento do Estado?

O Orçamento do Estado para 2025 traz novidades ao nível do prémio de valorização das qualificações. Também conhecido como devolução das propinas, este montante deixa de ter como requisito entregar a declaração de IRS de forma autónoma.

Assim, os jovens que façam o IRS com os pais também vão poder receber este prémio, que varia entre os 697 euros e os 1.500 euros por ano. Isto, claro, desde que cumpram os restantes critérios de elegibilidade.

Quem é que pode receber o prémio salarial?

Podem pedir o prémio salarial os jovens até aos 35 anos que tenham residência em Portugal. Uma vez que este prémio funciona como uma espécie de devolução do valor das propinas do ensino superior, é ainda preciso ter terminado a licenciatura ou mestrado em instituições nacionais, públicas ou privadas, no ano de 2023 ou seguintes.

Ainda assim, quem terminou a licenciatura antes de 2023 também pode receber este prémio. Isto desde que o número de anos seguintes à atribuição do grau académico seja inferior ao número de anos equivalentes ao respetivo ciclo de estudos no ensino superior.

Ou seja, se fez uma licenciatura de três anos, só pode pedir o prémio se não tiver ainda passado esse tempo desde que a terminou.

Quanto se recebe e durante quanto tempo?

Os jovens têm direito ao prémio durante o mesmo número de anos que durou o ciclo de estudos. Voltando a pegar no exemplo de uma licenciatura de três anos, esse é o período durante o qual vão receber o prémio salarial se estiverem a trabalhar em Portugal.

Os valores são de 697 euros por ano para uma licenciatura e de 1.500 euros por ano para mestrados e mestrados integrados.

Se o curso não tiver uma duração total de anos completos (por exemplo, 3 anos e 6 meses) o tempo de atribuição do prémio é arredondado para o número inteiro superior.

Como é que se faz a candidatura?

Quem quiser pedir a devolução das propinas tem de aceder ao portal gov.pt, preencher e submeter o formulário e esperar a confirmação da Autoridade Tributária (AT), que tem até 30 dias para responder. Pode fazê-lo até ao dia 31 de maio.

O pagamento deste prémio está a cargo da AT, que transfere o valor devido juntamente com a liquidação de IRS até final de julho.

Vou pagar impostos sobre este prémio?

Não, o prémio salarial não paga IRS nem contribuições para a Segurança Social.