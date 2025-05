Rumo a Almada: espaço gigante de brincadeira para crianças com entrada grátis neste fim-de-semana

Esta capa de almofada da IKEA refresca e salva as nossas noites no verão

Pela primeira vez em Portugal, a Kinder Joy of moving Experience vai animar Almada com um evento cheio de atividades físicas e desportivas, pensadas para promover um estilo de vida ativo e saudável. Com entrada gratuita, a iniciativa decorre de sexta-feira a domingo, e ocupa uma área com cerca 3 mil metros quadrados, repleta de zonas temáticas para mexer o corpo… e o coração.

A inauguração oficial acontece na sexta-feira, 30 de maio, às 09h00, com a presença da Câmara Municipal de Almada e da Ferrero, responsáveis pela chegada desta experiência ao nosso país.

“Escolhemos Almada para a nossa primeira Kinder Joy of moving Experience em 2025 por ser uma cidade vibrante, com uma forte ligação ao desporto, à juventude e ao bem-estar", disse o Diretor de Comunicação da Ferrero Ibérica, Franco Martino.

Horários e funcionamento

Sexta-feira, 30 de maio: 09h00 às 13h00 e 14h00 às 19h00 (exclusivo para escolas)

Sábado, 31 de maio e Domingo, 1 de junho: 10h00 às 13h00 e 14h00 às 20h00 (aberto a famílias)

O que vamos encontrar?

São oito zonas temáticas que prometem conquistar os mais novos — dos 3 aos 14 anos — e também os seus acompanhantes:

Ponto de informação e registo

Tenda principal onde os participantes se inscrevem e recebem uma lembrança especial.

Entrada

Um espaço colorido que dá as boas-vindas com muita energia.

História do Método Joy of moving

Espaço educativo com explicações sobre a filosofia por detrás do evento.

Pista de atletismo

Para correr, saltar e testar a coordenação motora.

Zona High Fly

Mini-campo de basquetebol 3x3 para jogos rápidos e divertidos.

Zona multidesportiva

Campo versátil para futebol, voleibol, andebol, snookball e teqball.

Atividades com o Método Joy of moving

Jogos orientados por monitores especializados com base no método pedagógico validado.

Photocall

Espaço para eternizar os melhores momentos com fotografias memoráveis.

Um movimento global com impacto local

Criado em 2005, o projeto Kinder Joy of moving já chegou a mais de 30 países e envolve 3 milhões de crianças por ano, com atividades adaptadas às realidades locais. O método foca-se no desenvolvimento não só físico, mas também cognitivo e emocional dos mais novos.

"Um evento como o Kinder Joy of moving, inserido nas comemorações do Dia da Criança, (...) enquadra-se perfeitamente nos objetivos municipais de promoção da atividade física", reforça o Vereador da Câmara Municipal de Almada Filipe Pacheco.