SITIO celebra o Dia da Mulher com acesso gratuito aos seus espaços de coworking

Esta semana, até dia 6, o SITIO, rede portuguesa de espaços de coworking e trabalho flexível, celebra o Dia Internacional da Mulher com a iniciativa “Calling All Women”. Assim, até à próxima sexta-feira, abre as portas dos seus espaços em Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Aveiro e Guimarães, para que as mulheres interessadas possam explorar, gratuitamente, o que estes ambientes de trabalho têm para oferecer.

Ao abrir as portas da sua comunidade, o SITIO pretende criar oportunidades reais de ligação entre mulheres empreendedoras, freelancers, colaboradoras remotas e profissionais de diferentes setores.

Qualquer mulher poderá aceder às 12 localizações da rede mediante o preenchimento de um formulário de inscrição, com vagas limitadas a cada localização, e usufruir de um ambiente pensado para promover produtividade, networking e crescimento profissional, asseguram os responsáveis do SITIO.

Ao longo da semana, as participantes terão acesso às condições habituais dos espaços SITIO, incluindo áreas de trabalho partilhadas, zonas de colaboração e um ambiente desenhado para estimular criatividade e bem-estar profissional.

“Acreditamos que as mulheres são uma força vital não só para a economia, mas também para a sociedade. Esta semana é uma forma de celebrá-las e de lhes dar a oportunidade de experimentar o nosso ecossistema e perceber se este é o ambiente certo para desenvolverem os seus projetos”, afirma Jéssica Borges, Area Manager de Lisboa do SITIO.