Mais de 100 lojas juntam-se a 24 horas de descontos online a 23 de outubro

Worten, El Corte Inglés, FNAC, Primor e Sport Zone estão entre as mais de 100 lojas que aderiram ao Dia das Compras na Net, que regressa a 23 de outubro com 24 horas de promoções exclusivas online

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O Dia das Compras na Net regressa no próximo dia 23 de outubro, com mais de uma centena de lojas já inscritas para 24 horas de promoções exclusivas online. Promovida pela Associação de Economia Digital (ACEPI), a iniciativa pretende dinamizar o comércio eletrónico português, aproximando consumidores e comerciantes.

Entre os parceiros já confirmados para esta edição, estão entidades de diversos setores económicos, tais como a Worten, o El Corte Inglés, a FNAC, a Primor, a Wook, a Sport Zone, o Auchan, entre outras.

A iniciativa reúne, num único portal, campanhas promocionais de diferentes marcas e empresas, com o objetivo de facilitar a pesquisa e a descoberta de oportunidades de compra e reforçar a confiança dos portugueses nas compras online. Para as lojas participantes, representa também uma oportunidade para dar maior visibilidade às suas ofertas e chegar a novos públicos, num período de antecipação à época de maior procura do comércio eletrónico, que inclui a Black Friday e o Natal.

O Dia das compras na Net decorre durante 24 horas, com início às 00h00 do dia 23 de outubro. A lista completa das lojas aderentes e das respetivas campanhas estará disponível no website oficial da iniciativa, onde os consumidores poderão consultar as ofertas e aceder diretamente às plataformas das marcas.

A participação é gratuita para as lojas e as inscrições permanecem abertas até dia 22 de outubro. Os comerciantes e operadores de comércio eletrónico interessados podem consultar as condições de participação e registar a sua loja através do website oficial do Dia das Compras na Net, disponível aqui.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.