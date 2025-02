Sem ideias para o Dia dos Namorados? Reunimos 5 sugestões originais para oferecer à sua cara-metade

Este artigo pode conter links afiliados*

O Dia dos Namorados está à porta e, com ele, regressa a eterna dúvida: o que oferecer? Se procura algo diferente este ano, algo que vá além das tradicionais flores ou chocolates, temos boas notícias. Reunimos cinco presentes originais que combinam utilidade com romance, e o melhor - há opções para todos os orçamentos. De experiências memoráveis a objetos do dia a dia com um toque especial, estas sugestões prometem conquistar o coração da sua cara-metade.

1. Escultura de mãos: uma memória para sempre

Imagine guardar para sempre o momento em que as suas mãos se entrelaçam. Este kit de moldagem em gesso, disponível por 30€ na Amazon, permite criar uma escultura única e emotiva. O processo é simples e torna-se num momento divertido a dois: primeiro, cria-se o molde usando uma pasta especial (chamada alginato) que captura todos os detalhes com precisão. Depois, basta verter o gesso e aguardar pela revelação de uma peça única. "Notam-se até as veias das mãos e as pequenas rugas", partilha uma compradora encantada. O kit inclui todo o material necessário e vem com instruções detalhadas

2. Rosa LEGO: quando o romance dura para sempre

As flores são um clássico do Dia dos Namorados, mas que tal surpreender com uma versão que nunca murcha? Esta rosa LEGO, por apenas 12€, é uma alternativa original às flores tradicionais. Com 120 peças, transforma-se numa atividade a dois e numa decoração especial para casa. "Bonitas e originais, ficam melhor que flores reais", partilha uma compradora satisfeita. Outra acrescenta: "Um presente perfeito, igual ao da fotografia". Esta é uma escolha ideal para quem procura um presente diferente que perdure no tempo.

3. Caneca mágica personalizada: um presente com memórias

Para tornar o pequeno-almoço num momento especial todos os dias, esta caneca mágica personalizada é uma escolha encantadora. Por 10€, pode criar uma caneca única com a sua fotografia favorita, que se revela magicamente quando a bebida quente é servida. "Muito bem feita, surprendeu-me ao ver a imagem aparecer com o calor", partilha um comprador satisfeito. A caneca é feita em cerâmica de alta qualidade e pode ir à máquina de lavar. "A qualidade da impressão é fantástica e chegou muito rápido", acrescenta outra avaliação positiva.

4. Pulseiras do fio vermelho do destino: um presente com significado especial

Inspiradas numa lenda japonesa sobre almas gémeas, estas pulseiras vêm apresentadas numa pequena arca com um pergaminho que conta uma história romântica: segundo a lenda, as pessoas destinadas a estar juntas estão unidas por um fio vermelho invisível. Este fio pode esticar-se ou contrair-se, mas nunca se rompe, sendo para sempre um símbolo de amor entre duas pessoas. Por 15€, recebe um conjunto de duas pulseiras em fio vermelho, acompanhadas do pergaminho decorativo. "Vêm muito bem apresentadas, com uma embalagem delicada e o pergaminho conta uma história linda", partilha uma compradora satisfeita. Outra acrescenta: "Um presente perfeito para casal, adorei todos os detalhes".

5. Rosa eterna com conjunto de prata: um presente que perdura

Para quem procura algo verdadeiramente especial, esta rosa natural preservada vem acompanhada de um conjunto elegante em prata 925. Por 29€, a prenda inclui uma rosa vermelha eternizada numa caixa de acrílico transparente, um colar e brincos em prata com design clássico. O conjunto vem apresentado numa caixa com gaveta que acrescenta um toque extra de requinte. "É perfeito e muito bem embalado, ideal para um presente especial", partilha uma compradora satisfeita. Outra acrescenta: "A rosa é linda e o conjunto de prata é muito elegante, superou as expectativas".

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.